מבזקים נוספים
בכיר בחברה ממשלתית נחקר בלהב 433 בחשד להפרת אמונים, זיוף, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות
שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עיכבה לחקירה בכיר בחברה ממשלתית, בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תצהיר כוזב. הבוקר ערכו השוטרים חיפוש בביתו ובמשרדו, ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית לצרכי חקירה. בסיום החקירה שוחרר החשוד בתנאים מגבילים. החקירה ביאח"ה נמשכת.
"ננהר בהמונינו לקלפיות": הרשימה המשותפת מגיבה לפסילה המסתמנת
הרשימה המשותפת מגיבה בחריפות לאחר הודעת בג"ץ כי קיים רוב לפסילת אבו שחאדה | "זהו לב ליבו של העניין: למנוע ממנהיג פוליטי ערבי להתמודד בבחירות", טענו בין השאר (בארץ)משה בשן
בניגוד לשמועות: אירועי שמחת תורה במתחם הנובה יתקיימו כמתוכנן
מארגני אירועי ההנצחה בחניון רעים מבהירים כי חגיגות שמחת תורה וההקפות השניות יתקיימו כמתוכנן ויציינו ניצחון רוחני אדיר. שורדי השבי בר קופרשטיין ואביתר דוד יגיעו לחגוג יחד עם משפחות שכולות, פצועים, לוחמים ותושבי העוטף באירוע המרגש (חרדים)קובי אטינגר
קנצלר גרמניה בהודעה דרמטית: "נערכים למתקפות מצד רוסיה"
אזהרה חריגה מברלין: הקנצלר פרידריך מרץ מזהיר כי מכונת המלחמה הרוסית עלולה להפנות את כוחה נגד גרמניה ונאט"ו (בעולם)אריה רוזן
פסק זמן | שלושה פסקי דין שאתם חייבים להכיר
תביעה ייצוגית נגד מנורה לאחר שלפי הנטען ניפחה פרמיות, לקוח שתובע את יוחננוף לאחר שסיים את הקנייה בתחנת המשטרה וחופשה שהפכה לאתר בנייה | שלושה פסקי דין, הסיפורים שמאחוריהם והמשמעות עבורכם (משפט)משה כהן
"נס גלוי הודות ללומדי תורה" | דרעי תקף בחריפות את בנט: "חצוף מחוצף - מתיימר להיות ראש ממשלה"
בנאומו בסוכה התייחס יו"ר ש"ס אריה דרעי לנס הענק שאירע במטוס מדובאי, תקף בחריפות את מי שייחס זאת לגבורה בלבד וטען כי מדובר בנס גלוי הודות לזכות לומדי התורה שמגינים על עם ישראל | צפו בנאום (חרדים)ישי כהן
אלפים נהרו לביאלה; זקן רבני ברסלב רומם את הקהל שעות ארוכות של דבקות
זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ערך השבוע שמחת בית השואבה מרוממת, בשילוב סעודת הילולת הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, שהתקיימה בסוכה הגדולה של חסידות ביאלה בירושלים | אלפים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים מכל גווני הקשת בציבור החרדי נהרו להשתתף במעמד הגדול, להתרומם בצילו הגדול של הצדיק (חסידים)חיים רוזנבוים
מפלצת פלדה: המספרים המטורפים של צבא מצרים
למעלה מ-1.2 מיליון חיילים בשירות פעיל ומילואים • 3,620 טנקי אברמס ו-1,088 כלי טיס מתקדמים | מאחורי הנתונים המרשימים: אתגרי תחזוקה ולוגיסטיקה (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני