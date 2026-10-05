מבזקים נוספים
פורום מטכ"ל קיים מעמד זיכרון בבסיס זיקים לציון שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר
מעמד זיכרון קרבי בראשות הרמטכ"ל התקיים היום בבסיס זיקים לציון שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר | המעמד התקיים בהשתתפות פורום מטכ"ל, משפחות הנופלים בקרב בבסיס זיקים והפצועים מהקרב | הרמטכ"ל: "שלוש שנים חלפו, ומדינת ישראל ניצבת מול מציאות ביטחונית אחרת" | תיעוד (צבא)ב. ניסני
רגע לפני נפילה: צעיר נאחז בגשר הגבוה מעל הנהר וניצל | תיעוד חריג
שוטרי יחידת החירום של משטרת ניו יורק הצליחו לחלץ צעיר בן 19 שנמצא במצוקה על מדף צר מתחת לגשר ויליאמסבורג, בגובה של כ־41 מטרים מעל נהר האיסט ריבר. השוטרים ניהלו עמו שיחה ממושכת ושכנעו אותו לעלות בשלום | צפו ברגעי החילוץ החריגים (מעניין)יוסי נכטיגל
הם פה! ראשוני העגורים הגיעו לאגמון החולה-קק"ל | צפו
העגורים הראשונים של העונה הגיעו לאגמון החולה-קק"ל במהלך הלילה ובשבועות הקרובים צפויים להגיע לאזור עשרות אלפי עגורים נוספים | צפו בתיעוד (מעניין)מישאל לוי
צעירה נפלה מגובה של 4 מטרים בקריית מלאכי - מצבה בינוני
צעירה כבת 20 נפלה מגובה של כ-4 מטרים מגג מבנה ברחוב בן גוריון בקריית מלאכי. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן
איש השלום מסאטמר כובד בהחזקת הספר; מעמדי ההוד בצל הגרי"מ שכטר
אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו במוצאי יו"ט במעמד ההקפות שניות בראשות זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר • בין ההמונים בלטו שועי ארץ ונגידים • רגע מיוחד נרשם במהלך ההקפות, כאשר הרב ליפא פרידמן, 'איש השלום' מסאטמר, כובד בהחזקת ספר התורה • צפו בתיעוד מרהיב מימי הושענא רבה וממעמד ההקפות שניות המרומם (חסידים)חיים רוזנבוים
עקבה אחרי משפחת הנשיא ונעלמה: המעצר הדרמטי של המרגלת הסינית
היא נסעה מאות קילומטרים, שכרה רכב ונצפתה סמוך לבית המשפחה – אך מה שקרה לאחר מכן חשף בפני החוקרים תמונה רחבה הרבה יותר | כך, לפי כתב האישום האמריקני, פעלה האישה עבור גורמים בסין (חדשות בעולם)דני שפיץ
מפתיע: זה הניגון החסידי המתאים במיוחד שבחר נשיא ארגנטינה לסטורי
נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי פרסם בערב שמחת תורה סטורי עם שליח חב"ד והוסיף ניגון הקפות של אביו של הרבי מליובאוויטש • הנשיא המקורב לחב"ד ביקר בציון הרבי בשבוע שעבר • העניק לנתניהו ציור שבו הוא עובר אצל הרבי • "אני תמיד עושה התייחסות לתורה" (אנשים)יאיר טוקר
התעללות לשמה: עובדים בארצות הברית קיבלו הנחיה מקוממת במיוחד
תרבות העבודה בארה"ב מביאה עימה גם תסכול רב מצד עובדים הנלחמים על זכויותיהם הבסיסיות ביותר, כמו ללכת לשירותים שלא בזמן הפסקה, או פשוט - לשבת על כיסא | רק לאחרונה קיבלו עובדי המכס האמריקנים את ההנחיה הבאה: אסור לשבת בזמן העבודה - והכסאות נלקחו מהם (בעולם)כיכר השבת