ירידה בטמפרטורות, גשמים וחשש משטפונות | התחזית המלאה

המערכה מול איראן הפכה זה מזמן למלחמה כלכלית - המלחמה על הנפט | פעולות המלחמה השקטות בהן נקט נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצליחו לשתק את הכלכלה האיראנית - והבוקר התבשר העולם בבשורה שעשויה להוות הכרעה סופית נגד איראן (חדשות)

ישראל גראדווהל