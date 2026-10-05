מבזקים נוספים
בלב טהראן: התיעוד המרגש מההקפות השניות בבית הכנסת יוסף אבאד | צפו
הגחלת שלא כבתה: מעגלי ריקודים ושירת הקפות סוערת בבית הכנסת המרכזישל איראן | תיעוד מרהיב ממוצאי שמחת תורה בבירה האיראנית (בעולם)יוסי נכטיגל
הזנב חזר: ההמצאה הגאונית שמנסה למנוע נפילות
במקום מקל הליכה או שלד חיצוני, החוקרים הציעו פתרון שנלקח מעולם החי: זנב מלאכותי שמזיז את מרכז הכובד של האדם (חדשות בעולם)דני שפיץ
תַּפּוּחִין קַדִּישִׁין: הרבי הצליף את תפוחי הישועות אל עבר חסידיו | צפו
לאחר שעות ארוכות של עבודת הקודש ביום הושענא רבה ובהקפות שניות במוצאי שמחת תורה, קיים האדמו"ר מתולדות אהרן את מנהג זריקת התפוחים המסוגל לישועות גדולות | אלפי החסידים נדחקו לתפוס את התפוחים המיוחדים | שוקי לרר מגיש תיעוד מכל הרגעים המרוממים בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים שסחרו בנשק בקסבה בשכם
לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון עצרו אתמול בפעילות מיוחדת בקסבה של שכם שני מחבלים שסחרו באמצעי לחימה. הפעילות בוצעה בהכוונת השב"כ, והנשק יועד לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. הלוחמים נכנסו לקסבה ועצרו את המחבלים תוך מספר דקות.ב. ניסני
חודשים ספורים לאחר בחירתו | אחדות מיוחדת בסוכת רב העיר נוף הגליל
מכלל החוגים והעדות: רבני הקהילות בנוף הגליל קיימו מעמד שמחת חג מיוחד במעונו של המרא דאתרא הרב מנחם מנדל נחשון | צפו בסיכום חג (חרדים)כיכר השבת
יריקה על לוחם מג״ב הובילה לקטטת ענק והתגודדות עשרות בלב שכונת חפציבה | צפו
אברך ירק על הלוחם בתחנת האוטובוס, המשטרה איחרה להגיע - וחוגגי בר מצווה שהיו בסמוך הצטרפו למהומה הסוערת שנמשכה שעה ארוכה | תיעוד (חרדים)קובי ישראל
במשך רבע שעה; הגרמ"צ ברגמן בביקור הוד אצל האדמו"ר מגור
ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן הגיע אתמול, אסרו חג סוכות, לביקור במעונו של האדמו"ר מגור | גדולי הדור נועדו במשך כ- 15 דקות ושוחחו בדברי תורה ובענייני השעה כמו כן שתו 'לחיים' | בתום הביקור ליווה האדמו"ר מגור את ראש הישיבה עד לפתח הבית, תוך שראש הישיבה מבקש שהרבי לא יטריח את עצמו | צפו בגלריה נדירה מהקודש פנימה (חסידים)חיים רוזנבוים
ארה"ב פינתה 12 מפציצים מבריטניה בעקבות חשש לפגיעה איראנית
ארה"ב פינתה במהלך סוף השבוע 12 מפציצים מסוג B1-B מהבסיס האווירי פיירפורד בבריטניה והחזירה אותם לארצות הברית. הפינוי בוצע לאחר שבשבועיים האחרונים נחשפה חוליה הקשורה לאיראן שעסקה בחומרי נפץ בסמוך לבסיס. חברי החוליה נעצרו אך שוחררו בערבות.קובי אטינגר