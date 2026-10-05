"לא מגיע לך": הרגע הסוער בטקס האזכרה הממלכתי | צפו

מבזקים נוספים
צועק על נהגים והולך ברגל: בן 114 המבוגר בעולם חגג לחברו הצעיר בן 113
אחד בברזיל, השני באוסטרליה, וצירוף מקרים בלתי נתפס שקורה פעם בהיסטוריה: בגיל 114 ו-113, שני הגברים המבוגרים בתבל נולדו בדיוק באותו היום | השנה, לראשונה אי פעם, הם החליפו ברכות מרגשות (חדשות בעולם)דני שפיץ
אזהרה דחופה בשכונה החרדית: צעיר אושפז עם דלקת קרום מוח מסוכנת
ארגון הצלה מזהיר את הציבור לאחר אשפוז צעיר עם מנינגוקוק • דאגה מיוחדת בשל אלפי אורחים ובחורי ישיבות מישראל השוהים בשכונה | קריאה לפנייה מיידית לרופא עם כל תסמין (חדשות חרדים)מישאל לוי
רוכב קטנוע נפצע בינוני בתאונה ברחוב הירקון בתל אביב
רוכב קטנוע בן 40 נפצע בינוני בתאונה ברחוב הירקון בתל אביב. הרוכב נחבל בראשו ובגפיים לאחר שהחליק במהלך הנסיעה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים.קובי רוזן
כוחות צה"ל ירו לעבר רכב שדרס כלי רכב צבאי בבני נעים - זוהו פגיעות
כוח צה"ל זיהה במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה רכב חשוד עם שלושה חשודים. הרכב האיץ לעבר כלי רכב של הכוח ופגע בו. אין נפגעים לכוחות צה"ל. בתגובה, הכוח ירה לעבר הרכב החשוד וזוהו פגיעות. כוחות צה"ל פתחו בסריקות וחסמו את הצירים והכפרים הסמוכים.ב. ניסני
הסתבכו: צעירים נעצרו בחשד להשלכת בקבוקי תבערה לעבר ניידות פיקוח ומשטרה
שני קטינים בני 15 מאשדוד נעצרו בחשד להשלכת בקבוקי תבערה לעבר ניידות פיקוח ומשטרה • בחסדי שמים לא נפגעו אנשים ולא נגרם נזק • המשטרה הביאה אותם לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר (בארץ)קובי אטינגר
דרמה בתימן: החלה המתקפה הגדולה לכיבוש צנעא
הסלמה חסרת תקדים בחצי האי ערב: ממשלת תימן והכוחות הנתמכים בידי סעודיה הכריזו על מבצע צבאי נרחב להשבת הבירה צנעא מידי המיליציה החות'ית. ההודעה מגיעה בעקבות מטחי תקיפות אוויריות עצימים בלב מעוז הטרור, והבטחה תימנית לתגובה חריפה שתשנה את מאזן הכוחות האזורי.
איראן שוברת את התקרה ומשדרגת את טווח הטילים: בפנטגון נערכים
דובר הצבא האיראני חושף: הכוחות האמריקניים נסוגו ל-1,000 ק"מ – וטהרן כבר עובדת על טילים שיגיעו רחוק יותר, מהר יותר ומדויק יותר (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
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