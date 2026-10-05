בריחה מבוהלת: מפציצי הענק של ארה"ב פונו מבריטניה | זו הסיבה

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד (RAF Fairford) שבגלוסטרשייר, אחד הבסיסים החשובים ביותר של ארצות הברית באירופה, התרחש אתמול (שבת) פינוי חירום נרחב. כל 12 מפציצי ה-B-1B Lancer שהיו מוצבים שם – מטוסים ששימשו לתקיפות נגד מטרות באיראן במסגרת העימות המתמשך – המריאו בחזרה לבסיסי האם שלהם בארצות הברית.

הפנטגון אישר את הפרטים ומסר כי "בעוד ששיקולי ביטחון מבצעי מנעו מאיתנו לאשר את תנועת הנכסים והכוחות שלנו בזמן אמת, אנו יכולים כעת לאשר כי כל המפציצים האמריקאים שהוצבו בבסיס 'פיירפורד' הועברו בחזרה לבסיסי האם שלהם בארצות הברית". ההחלטה התקבלה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בדבר מזימה בגיבוי איראני לפגוע בבסיס. הבהילות הייתה כה גבוהה עד שחלק מצוותי האוויר המריאו עוד בטרם הושלמה היערכותם של מטוסי התדלוק האווירי. לפחות שלושה מפציצים נחתו בדרום דקוטה, על פי הדיווחים. הערכות מודיעיניות של גורמי ביטחון במערב מצביעות על מעורבות של משמרות המהפכה ועל אפשרות לניסיון תקיפה באמצעות רחפנים.

איירבוס voyager RAF ( צילום: שאטרסטוק )

מעצרים בבריטניה

ב-27 בספטמבר זיהה חקלאי מקומי פעילות חשודה ליד הבסיס: מספר גברים עם מסחריות. המשטרה הבריטית למלחמה בטרור עצרה חמישה אזרחים בריטים בחשד להחזקת חומרי נפץ ותכנון מעשה טרור, ופינתה עשרות בתים באזור. בחיפושים נמצא דלק, אך לא חומרי נפץ.

ימים לאחר מכן נעצר בלונדון חשוד שישי – אזרח בעל אזרחות כפולה בריטית-איראנית. כל השישה שוחררו בערבות תחת תנאים מגבילים, והחקירה נמשכת. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, הצהיר כי יש "אינדיקציות חזקות" לכך שלאיראן היה חלק באירוע.

גורמים אמריקניים דיווחו על התרעות מודיעיניות ספציפיות שהתחדדו ב-24 השעות שקדמו לפינוי. בכירים איראניים, כולל משמרות המהפכה, הצהירו בעבר כי בסיסים באירופה המשמשים לתקיפת שטחם ייחשבו למטרות לגיטימיות. איראן ושגרירותה בלונדון מכחישות כל קשר וכינו את ההאשמות "חסרות בסיס".

הפינוי מתרחש על רקע מתיחות שיא בין וושינגטון לטהראן. ממשל טראמפ שוקל צעדים צבאיים נוספים, מגביר נוכחות ימית במזרח התיכון – כולל נושאות מטוסים וכוחות נחתים – ואיראן ממשיכה להצהיר על שדרוג יכולות הטילים שלה. דובר צבא איראן, תת-אלוף מוחמד אכרמי-ניא, אישר לאחרונה כי "במהלך המלחמה הגענו למסקנה שחייבים להגדיל את טווח הטילים שלנו, וכבר התחלנו לנוע בכיוון הזה".

פיירפורד שימש בסיס קדמי מרכזי לתקיפות אמריקניות נגד איראן. החזרת המפציצים לבסיסי האם בארה"ב אינה מבטלת את היכולת האסטרטגית – ארצות הברית מדגישה שמפציצי B-1, B-2 ו-B-52 נותרים מוכנים לפעולה גלובלית מכל מקום – אך היא מסמנת עד כמה האיום נתפס כרציני.

החקירה הבריטית נמשכת. האירוע בפיירפורד מזכיר שוב שהעימות עם איראן אינו מוגבל עוד רק למזרח התיכון, והוא מתרחב כעת גם לאירופה. מפציצים אסטרטגיים לא מפנים ברגע אחד סתם כך.