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שלוש שנים להיווסדותה

'ברכת שמואל' בשיא של התעלות; המונים בראשות גדולי ישראל נהרו אל שמחת החג

בראשות ראשי ישיבות וגדולי ישראל חגגו המונים בשמחת בית השואבה בממלכת התורה 'ברכת שמואל', לרגל שלוש שנים להיווסדותה | צפו בגלריה מסכמת (חרדים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)

המונים בראשות גדולי ישראל נהרו בחול המועד סוכות אל שמחת בית השואבה והשמחה המרכזית שנערכה על ידי ממלכת התורה 'ברכת שמואל' בארץ הקודש.

במעמד השתתפו אלפי הבחורים והוריהם מכלל סניפי הישיבות, בראשות נשיאי ממלכת התורה וראשי הישיבות שנשאו דברים: ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל, ראש הישיבה הגאון רבי דוד מילר, וראש ישיבות 'ברכת שמואל' הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ, שעמד במרכז המעמד.

במעמד ציינו ציון דרך משמעותי במלאת שלוש שנים להיווסדות ממלכת התורה 'ברכת שמואל' בארץ הקודש, המוקמת על שמו ולזכרו של בעל ה'ברכת שמואל' זצ"ל, ולעילוי נשמת הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצ"ל (אשר מקום תורה זה מהווה את המשך מורשתו ותורתו של בעל ה'ברכת שמואל').

במהלך המעמד בישרו כי לקראת זמן חורף הקרוב נערכים בישיבה בירושלים למינויים נוספים בצוות הרוחני, תוך שמירה על קו ייחודי המעניק יחס אישי לכל תלמיד: ר"מ עיון, ר"מ בקיאות ומשיב לכל 30 בחורים בלבד. זאת, בנוסף למינויים שנערכו בתחילת זמן אלול בסניף החדש בבית שמש, שם מונו הגאון רבי יוסף וויס לראשות הישיבה והגאון רבי אהרון קליין למשגיח, לצד מעל 20 אנשי צוות המלווים את כ-100 בחורי הישיבה.

במהלך המעמד המרומם נשאו דברים רבני הישיבות והגאונים: רבי צבי פרצוביץ, רבי עוזיאל ליבוביץ, רבי יצחק וינברג, רבי בנימין רבינוביץ, רבי יוסף וויס ור' אהרון קליין. את המעמד הנחה כשרון רב מרבני הישיבה, רבי הלל מן.

שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת בית השואבה בברכת שמואל (צילום: שמוליק קורלנסקי)

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שמחת בית השואבהברכת שמואל

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