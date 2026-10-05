רבני הקהילות בנוף הגליל התאספו למעמד שמחת חג מיוחד בסוכת רב העיר המרא דאתרא הרה"ג הרב מנחם מנדל נחשון.
השתתפו הרב דני סיגליס - ראש ישיבת ההסדר, הרב אהרן זאב פישר - רב הקהילה הליטאית בשכונה הצפונית, הרב יוחאי גרוסברג - מרבני קהילת תורת החיים, הרב נעם קריספיל - רב קהילת בני מנשה בשכונה הדרומית ומרבני הגרעין התורני, הרב אוריאל שלומי - רב קהילת בני מנשה בשכונה הצפונית, הרב דוד מנשה - ר"מ בישיבת ההסדר ורב ביהכנ"ס אחדות ישראל, הרב ברוך שלמה לייב רבינוביץ - האדמו"ר מביאלא הר יונה, הרב שמואל מקמל - ר"מ בישיבת חב"ד ומו"צ.
כזכור נבחר הרב נחשון לרב העיר בתמיכה מדהימה של כלל הקהילות ורבני העיר, בהמשך לכך מקיים פורום רבני העיר מפגש מידי חודש בהנהגת רב העיר לדון בנושאים לחיזוק היהדות בעיר.
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