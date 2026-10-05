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סֻכַּת שָׁלוֹם 

חודשים ספורים לאחר בחירתו | אחדות מיוחדת בסוכת רב העיר נוף הגליל

מכלל החוגים והעדות: רבני הקהילות בנוף הגליל קיימו מעמד שמחת חג מיוחד במעונו של המרא דאתרא הרב מנחם מנדל נחשון | צפו בסיכום חג (חרדים)

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שמחת חג אצל הרה"ג מנחם מנדל נחשון (צילום: באדיבות המצלם)

רבני הקהילות בנוף הגליל התאספו למעמד שמחת חג מיוחד בסוכת רב העיר המרא דאתרא הרה"ג הרב מנחם מנדל נחשון.

השתתפו הרב דני סיגליס - ראש ישיבת ההסדר, הרב אהרן זאב פישר - רב הקהילה הליטאית בשכונה הצפונית, הרב יוחאי גרוסברג - מרבני קהילת תורת החיים, הרב נעם קריספיל - רב קהילת בני מנשה בשכונה הדרומית ומרבני הגרעין התורני, הרב אוריאל שלומי - רב קהילת בני מנשה בשכונה הצפונית, הרב דוד מנשה - ר"מ בישיבת ההסדר ורב ביהכנ"ס אחדות ישראל, הרב ברוך שלמה לייב רבינוביץ - האדמו"ר מביאלא הר יונה, הרב שמואל מקמל - ר"מ בישיבת חב"ד ומו"צ.

כזכור נבחר הרב נחשון לרב העיר בתמיכה מדהימה של כלל הקהילות ורבני העיר, בהמשך לכך מקיים פורום רבני העיר מפגש מידי חודש בהנהגת רב העיר לדון בנושאים לחיזוק היהדות בעיר.

שמחת חג אצל הרה"ג מנחם מנדל נחשון (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת חג אצל הרה"ג מנחם מנדל נחשון (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת חג אצל הרה"ג מנחם מנדל נחשון (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת חג אצל הרה"ג מנחם מנדל נחשון (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת חג אצל הרה"ג מנחם מנדל נחשון (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת חג אצל הרה"ג מנחם מנדל נחשון (צילום: באדיבות המצלם)

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סוכותנוף הגלילמנחם מנדל נחשון

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