אומרים שהעולם מתחלק לשתיים: אלו שאוהבים את השגרה המוכרת והרגילה - ופחות מתחברים (עד שונאים) את החופש/חגים ויציאה מהשגרה, ואלו ששונאים ומתעבים את השגרה ומחכים לכל סיבה קטנה לצאת ולגוון את השגרה.

אחרי הקיץ התוסס ורצף החגים שעברנו בסייעתא דשמיא, ולקראת החורף הארוך במיוחד (6 חודשים), אוהבי השגרה בטח ששים על השגרה הארוכה המחכה להם, אך לאלו שהשגרה היא אימתם - הבאנו לכם את הטיפים והכלים לחזרה לשגרה בצורה הטובה ביותר, וגם: איך לגוון את השגרה שלא תהיה אפורה מדי.

הדרך הנכונה לחזרה לעבודה

להתמקד בדברים החיוביים

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זה יכול להיות עמית לעבודה שאתם נהנים מחברתו, חלק מהעבודה שמאתגר ומעניין אתכם, שיחות עם לקוחות שאתם אוהבים או כל דבר אחר. סביר להניח שיש דברים שאתם אוהבים בעבודה (ואם לא, כדאי לשקול אם העבודה מתאימה לכם).

חשבו מה אתם אוהבים בעבודה, אם קשה לכם לזכור זאת כעת כתבו זאת והסתכלו על הרשימה כשקשה לכם. אם העבודה שלכם כוללת מספר חלקים ויש לכם אפשרות לקבוע במה תתמקדו, בחרו להשקיע יותר זמן בדברים שאתם אוהבים לעשות.

תנו משמעות לעבודה

נכון שאחרי החופש לפעמים קשה לחזור לשגרה, אבל מיקוד בחלקים השליליים של המצב הופך אותם לבולטים וברורים יותר, דבר שיוביל מן הסתם למצב רוח ירוד או עצבנות.

מצב רוח רע יכול להוביל לגישה שלילית לעבודה עצמה ולעובדים איתכם, כך שלא תיהנו גם מדברים שיכלו להיות מהנים. על כן חשוב שתשימו לב למחשבות ולמילים שלכם. התמקדו בפן החיובי של הדברים: כן, אתם עושים עבודה חשובה, משמעותית וכזו אשר תורמת לכל כך הרבה אנשים! תזכרו את המשמעות שאתם מעניקים לסובבים אתכם בכל יום שאתם בעשייה שלכם ותגידו לעצמכם תודה!

הכל תלוי בגישה

מצב רוח הוא דבר מדבק. אם תתלוננו על החזרה לעבודה או פשוט תהיו עגומים, אנשים סביבכם יכולים להיגרר למצב הרוח, דבר שיגרום לסביבת העבודה שלכם להיות מבאסת. אם לעומת זאת תפעלו בצורה אנרגטית, ותקרינו אווירה חיובית, יכול מאוד להיות שתקבלו יחס דומה מהסביבה שיהפוך את החזרה לעבודה לחביבה יותר. הדבר נכון גם לגבי משימות בעבודה – אם תגשו אליהן בהתלהבות ותשתדלו לשקוע בהן הסיכוי שתהנו גדול מאם הגישה שלכם תהיה "אוי לא".

שינוי קטן = רווח גדול

חזרה מחופשה יכולה להבליט את הדברים שאתם לא אוהבים. עם חלק מהם תצטרכו להשלים, אך עם קצת מאמץ וחשיבה מחוץ לקופסה תוכלו לשנות אחרים. חשבו או רשמו חלקים קטנים ומעצבנים בשגרה ומה אפשר לעשות אחרת.

שונאים להיתקע בפקקים? יכול להיות שאם תצאו מהבית רבע שעה יותר מוקדם תצליחו להתחמק מהפקק, וכך תרוויחו זמן שקט לעצמכם במשרד. שונאים לקום בבוקר? זה אולי נשמע מנוגד להיגיון, אבל ויתור על עוד כמה דקות של התפנקות במיטה לטובת כוס קפה בשקט יכול להפוך את הבוקר לרגוע ונעים.

כך תהפכו את השגרה למהנה

לא שגרה - "סדר יום"

שגרת היומיום עשויה להיות מורכבת בעיקר מדברים שאנחנו לא ממש נהנים לעשות, אולי אף היינו מעדיפים שלא לעשות אותם - דברים שאנחנו "חייבים" לעשות כחלק מהיומיום שלנו. כמו טיפול בגוף (צחצוח שיניים, מקלחת, להכין אוכל, וכו'), טיפול בילדים, טיפול במשק הבית (ניקיון, כביסות, ועוד), הליכה לעבודה והשעות בעבודה עצמה, ועוד.

אלה כולם דברים שאנחנו חייבים לעשות, אך לא תמיד רוצים לעשות אותם, והרבה פעמים ממש לא אוהבים לעשות אותם. ולפעמים נמאס לנו ואנחנו חשים עייפות מהם.

בנוסף, שגרה נתפשת כמשהו משעמם שחוזר על עצמו. כמו תקליט שרוט שחוזר על עצמו שוב ושוב. אין כאן שינוי, אין כאן התפתחות וצמיחה, אין כאן גיוון. אלא חזרתיות אינסופית על אותם הדברים, יום אחרי יום. עצם המחשבה הזאת עשויה לדכא אותנו ולרוקן אותנו מאנרגיות ומוטיבציה.

כל מה שנדרש הוא להחליף את המונח "שגרה" ב"סדר יום". וההבדל הוא משמעותי: סדר יום הוא משהו שאנחנו קובעים ויוצרים לעצמנו בעצמנו. אנחנו רוצים ואוהבים גיוון, וסדר יום נתפס כמשהו חיוני וחשוב שיכול לעזור לנו ליישם ולממש את המטרות שלנו ודברים שחשוב לנו לעשות ביומיום.

אם תהפכו את השגרה שלכם לסדר יום שלכם, זה כבר ייצור שינוי גדול בתחושה שלכם. מספיק שתכניסו מספר דברים קטנים לשגרה שלכם שאתם בוחרים לעשות, שאתם רוצים לעשות, ושאתם נהנים מהם – וכבר השגרה תקבל צבע אחר ותהפוך להיות סדר יום עם אלמנטים שאתם בחרתם ורוצים.

כל יום הוא הזדמנות חדשה ליצור

בהמשך למה שנכתב קודם, אל תקומו בבוקר בתחושה ש"צריך להתחיל עוד יום" אלא שכל יום הוא הזדמנות חדשה ליצור ולהתקדם, ולהפיק מעצמכם את הטוב ביותר. כי מי לא רוצה לתת לעצמו הזדמנות לכבוש את העולם?

השגרה - שומרת עליכם

ללא שגרה, סדר יום, אתם תהיו די בבלבול ובכאוס. כל יום תצטרכו להחליט מחדש מה אתם עושים היום ואיך ייראה היום הזה שלכם. כאשר יש לכם סדר יום אתם לא צריכים להשקיע זמן ואנרגיה בלתכנן כל יום מחדש.

תכניסו לסדר היום דברים שאתם אוהבים

תכניסו לשגרה שלכם דברים שאתם רוצים ובוחרים לעשות ואשר נותנים לכם סיפוק ושמחה. זה יכול להיות הליכה קצרה או פעילות גופנית בבוקר או בערב, מאכל או משקה שאתם אוהבים במיוחד, שמיעת מוסיקה שאתם אוהבים, קריאה בספר, כתיבה, או כל דבר שאתם רוצים לעשות ושייתן לכם סיפוק ושמחה.

שבירת השגרה כשצריך

על פי רוב, אנחנו צריכים להתמיד בשגרה ובסדר היום שלנו. זה חלק מהחיים וזה חיוני וטוב. וכחלק מכך אנחנו צריכים לפעמים קצת "להכריח" את עצמנו לעשות את הדברים האלה ביומיום. אך יחד עם זאת חשוב מאוד שגם נהיה קשובים לעצמנו ולאפשר לעצמנו לחרוג מהשגרה אם אנחנו חשים צורך בכך.

עם זאת, חשוב להיות קשובים לעצמנו, אך לא לוותר לעצמנו יותר מידי. והעבודה היא למצוא את האיזון הנכון בין "להכריח" את עצמנו, לבין "להקשיב" לעצמנו.