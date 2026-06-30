אירופה ניצבת בפני אחד האתגרים האנרגטיים החמורים ביותר בעשור האחרון, כאשר נתונים עדכניים מצביעים על כך שמאגרי הגז של האיחוד האירופי צפויים להגיע לרמות הנמוכות ביותר מזה כ-15 שנה לקראת חורף 2026–2027.

לפי הערכות עדכניות, מתקני האחסון ברחבי האיחוד צפויים להיות מלאים בכ-76% בלבד עד אוקטובר - רמה נמוכה משמעותית מהיעדים שנקבעו בשנים האחרונות. נקודת הפתיחה הייתה בעייתית במיוחד: לאחר חורף קר מהרגיל, מאגרי הגז התרוקנו לכ-28% בלבד בתחילת עונת המילוי, והגיעו לכ-48% בלבד באמצע השנה - פער של כ-15 מיליארד מטרים מעוקבים מהממוצע הרב-שנתי.

המצב החריג נובע משילוב של תנאים אקלימיים קשים לצד שיבושים בשרשראות האספקה הגלובליות. מוקדם יותר השנה, עימות צבאי בין ארה"ב, ישראל ואיראן הביא לפגיעה זמנית בתנועת מכליות גז נוזלי (LNG) דרך מצר הורמוז - נתיב אסטרטגי שדרכו עוברת כחמישית מאספקת ה-LNG העולמית. אף שהשוק התייצב מאז והמחירים ירדו לרמה של כ-40 אירו למגה-ואט שעה, הירידה במחירים דווקא מקשה על אירופה למשוך מטעני LNG, בעיקר מארה"ב, בשל כדאיות כלכלית נמוכה יותר לספקים.

לכך מתווספת החלטת האיחוד האירופי להפסיק לחלוטין יבוא LNG רוסי במסגרת חוזים ארוכי טווח החל מינואר 2027 - מהלך שיגרע כ-14% מהייבוא הנוכחי ויגביר עוד יותר את הלחץ על השוק.

בתגובה למצב, הנציבות האירופית כבר עדכנה כלפי מטה את יעד האחסון הרשמי לרמה של 75%–80%, לעומת 90% בעבר, בניסיון לאזן בין ביטחון אנרגטי לבין מניעת זינוק חד במחירים. עם זאת, מומחים מזהירים כי גם יעד זה עשוי להיות קשה להשגה.

הערכות בשוק מצביעות על כך שגם בתרחיש אופטימי - שבו מתקני ה-LNG בקטאר יחזרו לפעילות מלאה כבר בקיץ - רמות האחסון יגיעו לכ-74% בלבד. כל עיכוב נוסף עלול להוריד את הרמה לכ-70%, ואף פחות.

"הסיכון המבני הולך וגדל," אמרו אנליסטים בתחום האנרגיה, והזהירו כי חורף קר במיוחד בתחילת 2027 עלול להוביל לזינוק חד במחירי הגז ואף למחסור נקודתי באספקה.

במילים אחרות, אירופה נכנסת לחורף הקרוב עם מרווח ביטחון מצומצם במיוחד - כזה שעלול להפוך במהירות למשבר אם תנאי השוק או מזג האוויר יפעלו נגדה.