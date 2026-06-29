גל חום קיצוני הפוקד את אירופה מאז סוף יוני גובה מחיר כבד בחיי אדם, כאשר למעלה מ־1,300 מקרי מוות עודפים נרשמו ברחבי היבשת בתוך ימים ספורים בלבד. בצרפת לבדה דווח על כ־1,000 מקרי מוות בתוך שלושה ימים של עומסי חום קיצוניים, בעוד שבספרד נרשמו מאות מקרי מוות נוספים הקשורים לטמפרטורות הגבוהות.

ארגון הבריאות העולמי (WHO) מזהיר כי מדובר באירוע חריג בהיקפו, כאשר כ־150 מיליון בני אדם באירופה חיים כיום תחת תנאי חום קיצוניים. לפי הארגון, אירופה היא היבשת שמתחממת בקצב המהיר ביותר בעולם - פי שניים מהממוצע הגלובלי.

במקביל, מחקר של קבוצת World Weather Attribution שפורסם ב־25 ביוני קובע באופן חד־משמעי כי גל החום הנוכחי קשור ישירות לשינויי האקלים. החוקרים מציינים כי אירוע בעוצמה זו היה "כמעט בלתי אפשרי" בעשורים קודמים, והפך כיום לסביר הרבה יותר בשל פליטות גזי חממה.

הנתונים מצביעים על כך שטמפרטורות היום הקיצוניות הפכו שכיחות פי עשרה לעומת תחילת המאה ה־21, בעוד שטמפרטורות הלילה - שמקשות על הגוף להתאושש - הפכו שכיחות פי מאה. עוד עולה כי חודש יוני מתחמם במהירות גבוהה במיוחד במערב אירופה, בקצב הגבוה פי שלושה מהממוצע העולמי.

השלכות החום אינן מוגבלות לבריאות הציבור בלבד. מערכות האנרגיה באירופה נתונות ללחץ חסר תקדים, כאשר הביקוש לחשמל לצורכי קירור הגיע לשיא של עשרות שנים. בצרפת, ייצור החשמל הגרעיני - מרכיב מרכזי באספקת האנרגיה ליבשת - נפגע בשל התחממות נהרות המשמשים לקירור כורים גרעיניים, מה שמוביל לצמצום תפוקה ולעלייה במחירי החשמל.

במדינות רבות, כולל גרמניה, בלגיה והולנד, נשברו שיאי טמפרטורה לחודש יוני, בעוד שבבריטניה הופעלו לראשונה התרעות חירום בדרגה הגבוהה ביותר. הרשויות בצרפת אף הפעילו תוכניות חירום בבתי חולים בשל העומס החריג.

החוקרים מזהירים כי ברמת התחממות עולמית של כ־1.4 מעלות צלזיוס - כפי שנמדדת כיום - גלי חום מסוג זה כבר מתקרבים לגבולות יכולת ההתמודדות של החברה האנושית. לדבריהם, הפחתה מהירה של שימוש בדלקים פוסיליים אינה עוד יעד ארוך טווח, אלא צורך מיידי.

גל החום הנוכחי מציב תמרור אזהרה ברור: אירועי קיצון שבעבר נחשבו נדירים הופכים לנורמה חדשה - עם השלכות ישירות על בריאות הציבור, הכלכלה והתשתיות ברחבי העולם.