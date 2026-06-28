סוכנות הבריאות הציבורית בצרפת מדווחת על כאלף מקרי מוות עודפים ברחבי המדינה כתוצאה מגל החום ההיסטורי.

מרבית הקורבנות הם אזרחים ותיקים, והרשויות מדגישות כי מניין הנפגעים צפוי לעלות באופן משמעותי ככל שיזרמו נתונים מפורטים יותר לגבי מקרי מוות בבתי אבות ובבתים פרטיים.

בצרפת מדגישים כי העלייה במקרי המוות והתחלואה כתוצאה מעודף החום היכו גם אנשים צעירים. באחד המקרים, אישה בת 34 מתה לאחר שחום גופה טיפס ל-41 מעלות ונכנסה למצב של היפר-תרמיה. הרופאים ניסו נואשות להציל את חייה בין היתר באמצעות אמבטיות קרח אולם מותה נקבע בבית החולים.

בשונה מישראל, בצרפת ובחלק גדול ממדינות אירופה נחשבים המזגנים למוצר נדיר, מה שהופך את גל החום לסיוט אמיתי עבור התושבים. ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת בצרפת מחפשים כל העת דרכים לבודד את הבתים באמצעות שמיכות חירום, נייר אלומיניום או כיסוי החלון בשכבה דקה של אבן גיר מומס.

שרת הבריאות הצרפתייה, סטפני ריסט, הבהירה בראיון לרשת BFM כי המערכת עדיין נמצאת בעיצומו של המשבר המורכב והצהירה כי "האירוע לא הסתיים". בשיחה עם העיתון לה טריביון הוסיפה השרה והזהירה את הציבור כי "ההשפעה של גל החום עלולה להימשך עד 10 ימים לאחר דעיכת מזג האוויר".

לצד נזקי החום הכבד, סערות עזות שפקדו חלקים מהמדינה הובילו לקריסת תשתיות אנרגיה ולשיבושים קשים. חברת אספקת החשמל הצרפתית אנדיס דיווחה כי 36,000 משקי בית באזורי הצפון והמרכז נותרו ללא חיבור לרשת החשמל. למרות שהסערות הביאו עמן אוויר קריר שהקל על העומס, אזהרות החום נותרו בעינן באזורים שונים בצפון-מזרח המדינה.

מדענים קובעים כי גל החום הנוכחי, שהחל ב-20 ביוני, הוא החמור ביותר שנמדד אי פעם באירופה וכי שינויי האקלים הפכו את טמפרטורות הלילה הקיצוניות לנפוצות פי מאה. מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, תדרוס אדהנום גברייסוס, סיכם את תמונת המצב הקשה וכתב כי "כרגע 150 מיליון בני אדם חיים תחת חום קיצוני, מאות מתו, בתי ספר סגורים, רשתות החשמל קורסות".

עוד הוסיף גברייסוס כי "בהשפעת שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית, התופעה של גל חום של פעם בדור מתרחשת כעת כמעט מדי שנה. הוזהרנו".