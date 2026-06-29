הרשויות בפקיסטן ובמחוז קולומביה הבריטית בקנדה פרסמו בימים האחרונים אזהרות חמורות מפני סכנת שיטפונות פתע, על רקע האצה בקצב המסת הקרחונים והיווצרות אגמים לא יציבים באזורים הרריים.

הרשות הלאומית לניהול אסונות בפקיסטן (NDMA) פרסמה התרעה לתקופה שבין 27 ביוני ל-3 ביולי, וציינה כי שילוב של טמפרטורות גבוהות במיוחד יחד עם גשמים צפויים עלול לגרום לפריצת אגמים קרחוניים (GLOF), לשיטפונות בזק ולמפולות.

במקביל, השירות המטאורולוגי של פקיסטן פרסם התרעה דומה, והמליץ לרשויות המקומיות להיערך לתרחישים של הצפות פתאומיות. מדובר בשנה רביעית ברציפות שבה המדינה מתמודדת עם תנאי מונסון קיצוניים, תופעה המחריפה על רקע שינויי האקלים.

גם בצפון אמריקה נרשמת דריכות גבוהה. במחוז סקוומיש-לילואט שבקולומביה הבריטית הורו הרשויות על פינוי של כ-24 נכסים באזור בירקן, סמוך לאגם שנוצר לצד קרחון בשם Place. עומק האגם הגיע לכ-30 מטרים – נתון שמעורר חשש להצפה, בדומה לאירוע שאירע בשנה שעברה כאשר עומקו הגיע לכ-24 מטרים בלבד.

לדברי גורמים מקומיים, הקרחון ממשיך להיסוג בקצב מהיר, ומי ההפשרה מצטברים באגם הסמוך, מה שמגביר את הסיכון לקריסה פתאומית של הסכר הקרחוני הטבעי.

האירועים הללו משתלבים במגמה עולמית מדאיגה. מחקר שנערך לאחרונה מצביע על כך שבשנת 2025 איבדו קרחוני מערב קנדה והמערב היבשתי של ארצות הברית כ-30 גיגה-טון של קרח – אחת השנים הקשות שנרשמו. מאז 2020, ירד נפח הקרח באזור בכ-12%.

ברמה הגלובלית, אובדן הקרח הגיע לכ-408 גיגה-טון בשנת 2025 בלבד, נתון הממקם אותה כאחת משש השנים החמורות ביותר מאז 1975. ההשלכות אינן מקומיות בלבד: לפי הערכות, כ-15 מיליון בני אדם חיים במורד אגמים קרחוניים ברחבי העולם, ונמצאים בסיכון ישיר לשיטפונות הרסניים.

המומחים מזהירים כי ככל שההתחממות הגלובלית נמשכת, כך גוברת גם חוסר היציבות של מערכות הקרח, והסיכון לאירועי קיצון – שהופכים שכיחים ומסוכנים יותר משנה לשנה.