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התחזית: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום | פורסמו אזהרות חריגות

היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה נאה. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות על עומסי חום בדרגות שונות, בהן אזהרה אדומה בבקעת הירדן • התחזית המלאה (מזג האוויר)

קטיף ליצ'י סמוך לכנרת (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (ראשון) בבוקר מעונן חלקית, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ייעשו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בבקעת הירדן. כמו כן, פורסמה 'אזהרה צהובה' על עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בצפון מזרח הנגב, במזרח הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה

כך גם 'אזהרה כתומה' על עומס חום בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-30

תל אביב: 24-28

באר שבע: 22-33

חיפה: 24-28

טבריה: 22-35

צפת: 17-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

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