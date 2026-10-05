אתר בניה | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג )

תופעת הסחיטה באיומים בענף הבנייה והתשתיות בישראל הגיעה לממדים חסרי תקדים, כך עולה מריאיון מטלטל עם יהודה לשמן, סגן נשיא התאחדות הקבלנים ומבעלי קבוצת "לסיקו". לדבריו, מעל 80% מהקבלנים בצפון ובדרום משלמים "מס צל" לארגוני פשע, בהיקף מוערך של 5 עד 8 מיליארד שקלים בשנה.

"בצפון ובדרום, אחוז החברות שמשלמות פרוטקשן בענף שלנו הוא מעל 80%", קובע לשמן בצורה נחרצת. לדבריו, התופעה אינה מוגבלת לענף הבנייה בלבד: "היא גם בחקלאות, בתעשייה, במסעדנות ועוד". לשמן הבהיר כי לא מדובר בעמלה זניחה אלא בפשיעה כלכלית לכל דבר. "פרוטקשן זה מס צל, מס נוסף שאנחנו מעריכים אותו בין 5 ל-8 מיליארד שקלים בשנה המושת על ענף הקבלנות והפרויקטים", הסביר. "זה מייקר ומעכב אותם, ומייצר לחץ בלתי נסבל על הפועלים. זה פשוט סרטן בתוך הבטן".

הריאיון עם יהודה לשמן, סגן נשיא התאחדות הקבלנים נדל"ן 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

מכה קשה לתשתיות הלאומיות

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לשמן ביקש להסיט את הזרקור מענף הנדל"ן למגזר קבלני הביצוע והתשתיות, "שכח מהמילה נדל"ן", אמר, "אתה מדבר על קבלנות הביצוע, אלה שמבצעים לא רק דירות, אלא בעיקר תשתיות: כבישים, מתקנים לטיפול בשפכים, תחנות כוח, בתי ספר ותשתיות תחבורה. זה ענף של מאות מיליארדי שקלים".

לדבריו, העלויות הכבדות שאינן קשורות לביצוע עצמו פוגעות ישירות ביכולת של המדינה להתפתח ולספק שירותים בסיסיים לאזרחים.

איומים על הילדים וחיסולים

כשנשאל לאן הולכים מיליארדי השקלים, הבהיר לשמן: "לגורמים הפליליים! האיומים הם בדרך כלל על אשתך, על הילדים שלך – והם מקיימים".

לשמן הזכיר מקרה קשה שהתרחש לפני כחודש וחצי: "קבלן שסירב לשלם פרוטקשן נרצח ברמת הגולן. אלה לא דברים של מה בכך. זה מסתיים ברצח, בפצצות מתחת לאוטו ושריפת ציוד".

בנוסף לאיומים הפיזיים, הקבלנים נקלעים למלכודת פיננסית מול חברות הביטוח. ברגע שארגון פשע מחבל בציוד יקר ערך או שורף משאבות, הגשת תביעה לביטוח יוצרת כדור שלג קטלני. "ברגע שיש פנייה, הסעיף של 'נזק בזדון' מבוטל. חברות מסרבות לבטח קבלנים, וכמות החברות שמוכנות לבטח ירדה ל-3 עד 4 בלבד. הן משלשות ומרבעות את הפרמיות".

"חוסר אחריות משווע של הרגולטור"

לשמן מתח ביקורת חריפה על אזלת היד של שלטונות החוק והממשלה: "בחמאס נלחם צה"ל, אבל בפשיעה הכלכלית שולחים את הקבלנים, המסעדנים והתעשיינים להילחם לבד. זה חוסר אחריות משווע של הרגולטור! אתה לא יכול לשלוח אנשים חסרי ישע להילחם בחבר'ה שבאים, שורפים ומאיימים".

הוא סיפר כי השתתף בוועדות כנסת רבות - הכלכלה, חוק ומשפט, נגב וגליל - אך נתקל באטימות. "התחושה הכללית היא שישנה אטימות. אנשים מפחדים להתלונן במשטרה כי ברגע שהם מתלוננים, הם מסומנים, מאבדים את הביטוח ונכנסים לסכנת חיים מיידית".

800 קריסות בשנה: "בדרך להפוך למדינת עולם שלישי"

המחיר של ההפקרות כבר נגבה בשטח. "בשנתיים האחרונות, מדי שנה יש 800 קריסות של חברות ביצוע! ענף הביצוע נחלש מאוד", גילה לשמן.

בנייה בירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

לדבריו, הקריסה הזו תפגוש כל אזרח במדינת ישראל בשנים הקרובות: "בונים היום מעל 200,000 דירות, אבל כדי לאכלס אותן צריך תשתיות ומתקני טיהור שפכים. בעוד 3-4 שנים יעמדו פה 100,000 דירות ריקות בלי טופס 4 כי אין תשתיות, והדיירים לא יוכלו להיכנס".

לשמן סיכם בדברים חריפים: "אם זה יימשך כך, מבחינת תשתיות, היכולת לצאת מהבית והיכולת להשיג דירה – אנחנו הולכים להיות מדינת עולם שלישי. יש כאן הזנחה וזלזול באיכות החיים של האזרחים. הראייה היא קצרת טווח: 'האם אגזור את הסרט בקדנציה שלי' – וההתנהלות הזו פשוט קטלנית למדינה".