שלוש שנים חלפו מאז טבח שמחת תורה תשפ"ד, שבו נקראו מתנדבי זק"א אל הזירות הקשות בדרום ועסקו במשך תקופה ארוכה לאחר מכן בעבודת הקודש של זיהוי החללים הי"ד בתנאים בלתי נתפסים. במהלך חג הסוכות האחרון עלתה פעילותם הייחודית והמופלאה במעמדי הקבלת פני רבו שבהם השתתפו הנהלת זק"א ומתנדבי הארגון, לצד רבנים ואנשי משטרת ישראל המלווים את פעילות הארגון בשגרה ובחירום.

אחד המפגשים המרכזיים התקיים בסוכתו של הרה"ר הגאון רבי ישראל מאיר לאו, בהשתתפות הרב הראשי לתל אביב הגאון רבי זבדיה כהן וצמרת משטרת מחוז תל אביב.

בביקור השתתפו מפקד המחוז ניצב חיים סרגרוף; סממ"ר ירקון נצ"מ מיכה גפני; מפקד תחנת לב תל אביב נצ"מ רותם וסקר; רב המחוז רפ"ק הרב אליהו קב ובכירים נוספים. מטעם זק"א השתתפו מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד והקמב"ץ יחיאל גולדמן. כמו כן, השתתף במעמד יו"ר המועצה הדתית בתל אביב, אלדד מזרחי.

במהלך המפגש ציין מפקד המחוז את הקשר הטוב עם הציבור החרדי, בין היתר בזכות פעילותם של מתנדבי זק"א, ואת הסיוע המשמעותי שהם מעניקים בזירות השונות. המפגש עמד בסימן חיזוק ערכי הערבות ההדדית, הלכידות והשותפות בין משטרת ישראל, מתנדבי הארגון והציבור.

התייחסות ישירה לשלוש השנים שחלפו מאז אירועי שמחת תורה נשמעה במעמד הקבלת פני רבו שנערך לכבוד רב הארגון ורב העיר בת ים, הגאון רבי יעקב רוז'ה שליט"א, ביוזמת עיריית בת ים וראשי הכוללים בעיר בראשות הרב יוסף כהן. באירוע השתתפו עשרות מתנדבי זק"א, מתפללי בתי הכנסת ורבני העיר.

מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד, שהנחה את המעמד, עמד על אווירת האחדות שמקרין הגר"י רוז'ה וקישר אותה לעניינו של חג הסוכות ולארבעת המינים, השונים זה מזה ומתאגדים יחד למצווה אחת.

הגר"י רוז'ה העלה על נס את פעילות המתנדבים בשלוש השנים האחרונות ושב אל הימים הקשים שלאחר הטבח, שבהם ראה מקרוב את עבודתם. "אני ראיתי בעיניי בכל שעה במחנה שורה ובמכון לרפואה משפטית איך לא עזבתם לרגע את משמרתכם", אמר. דבריו קיבלו משמעות מיוחדת במעמד שבו ישבו לצידו רבים מהמתנדבים שהיו שותפים לעבודת הקודש באותם ימים וממשיכים בפעילותם עד היום.

מפגש מיוחד נוסף התקיים בסוכתו של רב המכון הלאומי לרפואה משפטית, הג"ר אשר לנדאו. למקום הגיעו מתנדבי זק"א הפועלים במכון, בראשות מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד, יחד עם ראש הצוות יעקב שטיינמץ והקמב"ץ יחיאל גולדמן.

הרב אשר לנדאו נשא דברים מענייני החג ושיבח את עבודת המתנדבים בפיקודו של שטיינמץ ואת הסיוע שהם מעניקים לעבודת המכון. הוא הזכיר מספר מקרים מהתקופה האחרונה שבהם נדרשה עזרתם ואמר: "הפכנו לכוח אחד מאוחד עם אנשי המכון, המכירים ומוקירים את עזרת המתנדבים במגוון משימות". המפגש נחתם בשירה ובהרמת לחיים ובהתחזקות להמשך עבודת הקודש.

במהלך החג התקיים גם מפגש בסוכתו של רבה של גבעתיים, הגאון רבי משה יוסף אדרי שליט"א, לרגל היבחרו לכהן כרב העיר, בהמשך לכהונת אביו הג"ר פנחס אדרי זצ"ל, שהיה ידיד הארגון וחבר באסיפה הכללית של חברה קדישא תל אביב.

במפגש השתתפו רב המכון הלאומי לרפואה משפטית הג"ר אשר לנדאו, מנכ"ל זק"א, הקמב"ץ ומתנדבים. בפני הרב אדרי הוצגה פעילות זק"א בחירום ובשגרה, והמפגש היה גם הזדמנות להמשך הקשר רב השנים שנרקם עם בית משפחת אדרי. הרבנים הביעו את הערכתם לפעילות המתנדבים ולנכונותם להתייצב לכל משימה הנדרשת מהם.

מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד ציין לאחר החג, כי "שלוש שנים אחרי אותם ימים קשים, המתנדבים ממשיכים לעמוד על משמרתם יום ולילה, בשגרה ובחירום, מתוך אותה תחושת שליחות. המפגשים בחג עם הרבנים, עם אנשי המכון ועם צמרת המשטרה הם הזדמנות להודות קודם כול למתנדבים עצמם, שמניחים בכל פעם מחדש את חייהם האישיים בצד ומתייצבים לכל קריאה. שיתוף הפעולה וההערכה ההדדית נותנים לנו כוח להמשיך במלאכת הקודש של השמירה על כבוד המת והעשייה המרובה בשליחות עם ישראל".