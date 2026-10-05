בסוף השבוע נחשפה זהותו של הטייס המחבל מטיסת פליי דובאי FZ1073 לישראל: המאם אל-המאמי, בן 29, אזרח עומאן שנולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית. בשבת עידכן התובע הכללי של איחוד האמירויות – שם נחקר אל-המאמי – שהוא חשוד בניסיון לבצע פיגוע טרור.

"הוא תקף את הקברניט באמצעות גרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה. החקירה נמשכת במטרה לחשוף את כל הנסיבות והמניעים העומדים מאחורי האירוע בטיסה", אמר התובע. לפי רשת ABC אל-המאמי משתף פעולה בחקירתו והודה שכוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל.

הפרט המעניין שמתחבא בין כל פרטי זהות המחבל הוא גילו הצעיר במיוחד. הטייסים שאנחנו פוגשים בטיסות הם לרוב בני 50 ומעלה, ומפתיע לראות את גילו הצעיר של טייס המשנה המחבל.

בנוסף, ב"וול סטריט ג'ורנל" נחשף בסוף השבוע שאל-המאמי עבד במשך שבע שנים כטייס משנה בחברת התעופה הלאומית של עומאן "עומאן אייר", אך לאחר שזוהה כמי שעבר תהליכים של הקצנה איסלאמיסטית, הוא קורקע מטיסה ועזב את החברה. מה שאומר, שכבר מגיל 22 אל-המאמי משמש כטייס משנה. מוקדם מדי? יצאנו לבדוק.

למרבה ההפתעה, בישראל, הגיל המינימלי הנדרש כדי לשמש כקברניט (טייס ראשי) במטוס נוסעים של חברת תעופה מסחרית הוא 23. כדי להטיס מטוס נוסעים גדול (כמו של אל על, ארקיע או ישראייר) חברות התעופה דורשות את הרישיון האזרחי הגבוה ביותר שנקרא רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר (ATPL), זאת בניגוד לרישיון מסחרי רגיל (CPL) שאותו אפשר להוציא כבר בגיל 18.

מנגד, אם תהיתם מה הגיל המקסימלי: במסגרת הבינלאומית המקובלת, בטיסות מסחריות בינלאומיות מרובות טייסים מגבלת הגיל עומדת על 65. ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי, ICAO, קובע כיום מגבלה של 60 בטיסות מסחריות המופעלות בידי טייס יחיד ושל 65 בטיסות מרובות טייסים.

ביוני האחרון אושר בכנסת תיקון המאפשר להמשיך להטיס בטיסות פנים-ארציות (כמו קו נתב"ג-אילת) עד גיל 67 תחת מגבלות מסוימות. זאת, במקום מגבלת הגיל שעמדה כאמור על גיל 65.

להלן חלוקת הגילים המדויקת לפי שלבי ההכשרה וסוגי הרישיונות משתנה בהתאם לחוקי רשות התעופה האזרחית (רת"א):

גיל 16: הגיל המינימלי שבו מותר להנפיק "רישיון טיס מתלמד" ולהתחיל בפועל את לימודי הטיסה המעשיים עם מדריך.

הגיל המינימלי שבו מותר להנפיק "רישיון טיס מתלמד" ולהתחיל בפועל את לימודי הטיסה המעשיים עם מדריך. גיל 17: הגיל המינימלי לקבלת רישיון טיס פרטי (PPL) , המאפשר להטיס מטוס לבד או עם נוסעים (שאינם משלמים).

הגיל המינימלי לקבלת , המאפשר להטיס מטוס לבד או עם נוסעים (שאינם משלמים). גיל 18: הגיל המינימלי לקבלת רישיון טיס מסחרי (CPL), המאפשר לעבוד כטייס ולהטיס נוסעים או מטען בשכר.

עם זאת, אם מדובר בהטסת דאון (ולא מטוס ממונע), ניתן להוציא רישיון מתלמד כבר בגיל 15 ורישיון פרטי בגיל 16.

באירופה גיל המינימום להטסת מטוסי נוסעים הוא מוקדם יותר, כאשר רשות התעופה האירופית מקלה יותר מבחינת הגיל, ומאפשרת להנפיק רישיון ATPL מלא כבר בגיל 21.

על פי סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי (ה-EASA) טייסים באירופה יכולים להתחיל לעבוד כטייסי משנה בחברות תעופה מסחריות (למשל בחברות לואו-קוסט כמו ריינאייר או איזיג'ט) כבר בגיל 18 באמצעות רישיון מסחרי (CPL) עם הסמכת מכשירים וצוות רב-טייסים, תחת מה שנקרא "Frozen ATPL" (רישיון קפוא, שהופך למלא בגיל 21 עם צבירת השעות).