"הערבים הם דבש ונופת צופים": העימות הסוער בקבינט

ראש ישיבת בריסק, מסר במהלך החג שיחה ארוכה, בה תשף שני מוסדות מוכרים מאוד בציבור החרדי, שקיבלו לביקור את נשיא המדינה הרצוג לביקור: "האם השתגעו אנשי בני ברק, איך יכולים לבוא לכזו שפלות, קצת כבוד לחזון איש, במקום לזרוק את התקציבים שלו בפנים, במקום לזרוק לו אתרוגים בפנים נותנים לו לקבוע מזוזה ועוד להופיע בפני מאות ילדים, היתכן?!" | האזינו (חדשות חרדים)

חנני ברייטקופף