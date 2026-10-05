זה החל בשישי בצהריים, כשהבת הבכורה נעלמה יחד עם אחותה הפעוטה | בזמן שההורים הפכו עולמות בחיפושים, הנערה הגיע למשטרה עם תלונת בלהות: "אבא מתכנן לרצוח את התינוקת" | העלילה קרסה תוך 12 דקות בלבד והאב שוחרר מיד | אך מאחורי הקלעים התבררה המלכודת – הסבא המתין בחוץ עם בגדים ואוכל, והבת נעלמה תחת חסותו | כעת, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', חושף האב את הסיפור המלא - המלחמה על הבית, שיחת הטלפון מאישה זרה והמניפולציה שקרעה ילדה מהוריה (חרדים, בארץ)

כיכר השבת