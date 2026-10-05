הפתעה אדירה במצר: סעודיה כבשה בחזרה את השטח האסטרטגי

מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צה"ל עצר שני חשודים שנעו על אופנוע לעבר מוצב בדרום סוריה
כוחות צה"ל עצרו שני חשודים שנעו על אופנוע לכיוון מוצב צבאי במרחב האבטחה בדרום סוריה. הכוחות זיהו את החשודים, פתחו בנוהל מעצר שכלל ירי לעברם ועצרו אותם. לא נפגעו חיילים באירוע. האירוע מגיע לאחר שהלילה חוסל מחבל שחדר לבסיס צה"ל באזור. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול להסרת איומים במרחב.קובי אטינגר
גדולי ראשי הישיבות פקדו את סוכתו של המנהיג וראש הישיבה | תיעוד נרחב
במהלך ימי חול המועד עלו ובאו לסוכתו של ראש הישיבה ומזקני חברי מועצת גדולי התורה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, גדולי הרבנים, יחד עם אישי ציבור רבים ונכבדים | ראש הישיבה עלה לירושלים, כדי ליטול ד' מינים מול מקום המקדש, כמנהגו מדי שנה ולאחר מכן, ערך ביקור בסוכת הנגיד רובי שראן | תיעוד נרחב מימי החג (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
תמרור אזהרה: צה"ל עצר חשודים באופנוע בדרום סוריה
לוחמים זיהו שני חשודים על אופנוע בדרום סוריה • פתחו בנוהל מעצר וירי | ראשי הגולן: "שני אירועים ב-24 שעות - תמרור אזהרה" (צבא וביטחון)כיכר השבת
הוכש מנחש ברמת הגולן: גבר בן 72 במצב קשה לאחר הכשה בשדה חקלאי
תושב בוקעתא הוכש בידו בשדה חקלאי סמוך לעין זיוון • הגיע למלר"ד במצב מבולבל עם הקאות ולחץ דם נמוך | קיבל אנטי-סרום והועבר לטיפול נמרץ (בארץ)מישאל לוי
"האש שלו תוקד עד ביאת משיח": כך חגגו רבנים וקהל רב עם הגאון הינוקא
פוסקים, מקובלים ואדמו"רים, עלו ובאו במהלך חול המועד סוכות ל'הקבלת פני רבו' אצל הינוקא, ששהה במהלך ימי החג בעיר הקודש והמקדש • הגר"ש בארי השווה את הינוקא לרבי נחמן מברסלב זי"ע | רגע מרגש נרשם, כאשר ספר תורה בן 300 שנה הופקד בידי הינוקא (חרדים)חנני ברייטקופף
"השוטרים אמרו שאני מתכנן לרצוח את בתי" • תלונת השווא, היעלמות הבת הגדולה והטלטלה המשפחתית
זה החל בשישי בצהריים, כשהבת הבכורה נעלמה יחד עם אחותה הפעוטה | בזמן שההורים הפכו עולמות בחיפושים, הנערה הגיע למשטרה עם תלונת בלהות: "אבא מתכנן לרצוח את התינוקת" | העלילה קרסה תוך 12 דקות בלבד והאב שוחרר מיד | אך מאחורי הקלעים התבררה המלכודת – הסבא המתין בחוץ עם בגדים ואוכל, והבת נעלמה תחת חסותו | כעת, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', חושף האב את הסיפור המלא - המלחמה על הבית, שיחת הטלפון מאישה זרה והמניפולציה שקרעה ילדה מהוריה (חרדים, בארץ)כיכר השבת
פועל בן 40 נפצע קשה בתאונת עבודה באתר בניה בבני ברק
גבר כבן 40 נפצע במצב קשה במהלך עבודתו באתר בניה ברחוב מצדה בבני ברק. הפועל מורדם ומונשם עם חבלת ראש, וצוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים בילינסון. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 15:29.קובי רוזן