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מתח בגבול הצפוני

אירועים חריגים בגבול סוריה תוך יממה: תמרור שאי אפשר להתעלם ממנו

שני חשודים נעצרו היום בניסיון חדירה למוצב צה"ל במרחב האבטחה • אמש חוסל חשוד שטיפס על סוללה למוצב | ראשי הרשויות בגולן: 'מחייב טיפול נחוש ומענה ביטחוני ארוך טווח' (צבא וביטחון)

כה
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לוחמים ישראלים בשטח סוריה (צילום: דובר צה"ל)

שני אירועים ביטחוניים חריגים במרחב האבטחה בדרום סוריה תוך פחות מ-24 שעות מעלים חציץ של דאגה ומתח במערכת הביטחון ובקרב ראשי ההתיישבות בגולן. האירוע השני התרחש היום (שני) כאשר לוחמי זיהו שני חשודים שניסו להתקרב למוצב צבאי על גבי אופנוע.

על פי הודעת דובר צה"ל, הכוחות זיהו את התנועה החשודה של השניים כשהם נעים ישירות לעבר מוצב צה"ל במרחב האבטחה. לאחר זיהוי מהיר, פתחו הלוחמים בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברם, והצליחו לעצור את השניים. באירוע לא היו נפגעים לכוחות צה"ל.

האירוע הנוכחי מצטרף לאירוע חריג שהתרחש בלילה שבין ראשון לשני, כאשר לוחמי צה"ל חיסלו חשוד בניסיון חדירה למוצב צבאי סמוך לכפר אל-חמדיה. על פי הפרטים שפורסמו, הכוחות זיהו את החשוד כשהוא מתקרב לעבר אחד המוצבים במרחב.

הלוחמים החלו מייד בנוהל מעצר חשוד, אך החשוד התעלם מהאזהרות והמשיך לטפס על הסוללה המובילה למוצב. נוכח הסכנה המיידית, פתחו הלוחמים בירי מדויק לעברו וחיסלו אותו במקום. גם באירוע זה לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

בעקבות שני האירועים החריגים, שיגרו ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, וראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, תגובה חריפה ונוקבת. "שני אירועים משמעותיים וחמורים בתוך פחות מ-24 שעות הם כבר תמרור אזהרה שאי אפשר להתעלם ממנו", מסרו השניים.

פעילות מבצעית (צילום: צה"ל)

"אנחנו מזהים תופעה שחוזרת על עצמה, והיא מחייבת טיפול נחוש ומענה ביטחוני ארוך טווח", הוסיפו ראשי הרשויות. "דווקא בימים שבהם קיימת תחושת רגיעה, אסור להתבלבל ואסור לחזור לתפיסות שלפני ה-7 באוקטובר".

ראשי הרשויות דרשו מהדרג המדיני פעילות עצימה והיערכות עתידית ברורה: "לצד המשך האחיזה והפעילות של צה"ל במרחב הסורי, מדינת ישראל חייבת להמשיך לחזק את מרכיבי הביטחון ביישובי הגולן, בקצרין ובכפרים הדרוזיים".

"אנו קוראים כבר היום לראשי המפלגות ולמי שירכיבו את הממשלה הבאה להתחייב להמשך חיזוק הביטחון בגולן ולהעמיד לכך את המשאבים הנדרשים", הדגישו קלנר ודואה. "ביטחונם של תושבי קצרין והגולן אינו יכול להיות תלוי בתחושת רגיעה זמנית".

האירועים מצטרפים לשורת פשיטות שמבצע צה"ל בשבועות האחרונים בכפרי קוניטרה והאזור הכפרי המערבי של דרעא ב. תושבים מקומיים מתארים גל פשיטות חריג של כוחות צה"ל, שפושטים על בתים וחוות באישון לילה, עורכים חיפושים יסודיים, יורים באוויר ומשתמשים בכלבי תקיפה.
צה"לטרורסוריהמחבלאופנוערמת הגולןקצריןאורי קלנר

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