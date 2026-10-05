שני אירועים ביטחוניים חריגים במרחב האבטחה בדרום סוריה תוך פחות מ-24 שעות מעלים חציץ של דאגה ומתח במערכת הביטחון ובקרב ראשי ההתיישבות בגולן. האירוע השני התרחש היום (שני) כאשר לוחמי צה"ל זיהו שני חשודים שניסו להתקרב למוצב צבאי על גבי אופנוע.

על פי הודעת דובר צה"ל, הכוחות זיהו את התנועה החשודה של השניים כשהם נעים ישירות לעבר מוצב צה"ל במרחב האבטחה. לאחר זיהוי מהיר, פתחו הלוחמים בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברם, והצליחו לעצור את השניים. באירוע לא היו נפגעים לכוחות צה"ל.

האירוע הנוכחי מצטרף לאירוע חריג שהתרחש בלילה שבין ראשון לשני, כאשר לוחמי צה"ל חיסלו חשוד בניסיון חדירה למוצב צבאי סמוך לכפר אל-חמדיה. על פי הפרטים שפורסמו, הכוחות זיהו את החשוד כשהוא מתקרב לעבר אחד המוצבים במרחב.

הלוחמים החלו מייד בנוהל מעצר חשוד, אך החשוד התעלם מהאזהרות והמשיך לטפס על הסוללה המובילה למוצב. נוכח הסכנה המיידית, פתחו הלוחמים בירי מדויק לעברו וחיסלו אותו במקום. גם באירוע זה לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

בעקבות שני האירועים החריגים, שיגרו ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, וראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, תגובה חריפה ונוקבת. "שני אירועים משמעותיים וחמורים בתוך פחות מ-24 שעות הם כבר תמרור אזהרה שאי אפשר להתעלם ממנו", מסרו השניים.