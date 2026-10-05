נעצר חשוד באירוע אלימות בבת ים שבו נפצע צעיר

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל ב-7 באוקטובר. מתוכם חוסלו עד כה 4,000 ונותרו עוד 2,000. כ"ץ הדגיש כי ההוראה של ראש הממשלה ושלו לצה"ל ולגורמי הביטחון היא "לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים". לדבריו, "זה ציווי הנרצחים והנופלים וזאת חובתנו כעם וכמדינה".

קובי אטינגר