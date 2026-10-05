( צילום מסך סקיי ניוז )

נשיא המדינה יצחק הרצוג התראיין היום (שני) לרשת FOX, ובמהלך הריאיון התייחס לאיום האיראני, למאבק בטרור ולציון שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר. הנשיא הבהיר כי איראן היא "אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי", וכי אסור לאפשר לה כל גישה ליכולות גרעיניות.

"הנשיא טראמפ דיבר בפתיחות ובכנות רבה, ואני סבור שהניתוח שלו נכון לחלוטין", אמר הרצוג. "דבר אחד שהנשיא טראמפ חוזר עליו שוב ושוב, ובצדק - אנו מתמודדים עם אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי, ושואפת להגיע עד ולארצות הברית. זוהי האידיאולוגיה של המשטר הג'יהאדיסטי ומתוך כך המשטר בטהרן פועל". הנשיא הוסיף כי "זו הסיבה שאסור שתהיה לה כל גישה ליכולות גרעיניות – זוהי מהות העניין, וזהו הנושא שעל הפרק. האזור כולו חש כך. לעיתים אומרים זאת בגלוי ולעיתים לא, אבל חשוב שנבין - מתחת לפני השטח מתקיים מאמץ נרחב לשתף פעולה ולמנוע מאימפריית השלוחים הזו להטות את מאזן הכוחות". בהתייחסו לאיום החות'י מתימן ולפגיעה בנתיבי הסחר העולמיים, מסר הנשיא: "המצב הוא ששבט קטן חוסם עורק מרכזי של הסחר העולמי, מצר באב אל-מנדב. הדבר הזה פוגע גם בכיסו של כל אמריקאי בעולם. כל העולם להחליט האם אנחנו הולכים להיכנע לטרור, להטרדות ולסחיטה – או שלא? זו הסיבה בגינה המערכה מול איראן היא כה חיונית". השלווה הפכה לצרחות אימה: בן 80 דהר ברכבו למדרכה עמוסה אריה רוזן | 19:20 דבריו של הנשיא מגיעים על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת באזור. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, איראן מתמודדת בימים אלו עם חנק כלכלי חסר תקדים, ובמקביל מגלה אוזלת יד בניסיונותיה לשבש את תנועת הסחר הימית במצר הורמוז האסטרטגי. שילוב של סנקציות אמריקניות כבדות ומצור ימי המוטל על נמליה, מאיים לשתק לחלוטין את התעשייה המקומית.

( צילום: שאטרסטוק )

במקביל, פיקוד המרכז האמריקני פרסם הכחשה חריפה לטענות איראניות בדבר שליטה על מצר הורמוז. "זוהי טענה שקרית", הבהיר פיקוד המרכז. "לאיראן אין צי, שכן הכוחות האמריקאיים הטביעו אותו. כמו כן, איראן אינה שולטת במצר הורמוז – עובדה המוכחת על ידי אלפי הספינות שעברו בו בחופשיות, יחד עם למעלה ממיליארד חביות נפט, רק בחודשים האחרונים".

חקירת אירוע טיסת פליי דובאי

בהתייחסו לחקירת אירוע טיסת "פליי דובאי", אמר הנשיא: "יש להסתכל על הדברים בפרספקטיבה הנכונה, אנו מגלים ראיות ברורות לפיגוע טרור - פיגוע שפשוטו כמשמעו יכול היה לשנות את העולם, ובוודאי את האזור כולו. מעבר לנס שהתרחש שם, עלינו להפיק לקחים ולהיערך טוב יותר לפעם הבאה".

עוד הוסיף הנשיא: "ראש הממשלה נתניהו הודיע כי היועץ לביטחון לאומי שלנו, וצוותו יבדקו את האירוע ויחקרו אותו לעומק, כדי לעמוד על הפערים והכשלים שהתגלו. אנו כמובן משתפים פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים במדינות השכנות, וכמובן גם עם איחוד האמירויות. ככל שיותר ויותר מידע נחשף, אנו מקבלים דוגמה מובהקת לצורך להדק את שיתוף הפעולה בכל התחומים, ובמיוחד בכל הנוגע לתעופה".

נשיא המדינה התייחס גם לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר: "היום אנו מציינים, לפי לוח השנה העברי, שלוש שנים לאותו טבח נורא, ובעוד יומיים נציין שלוש שנים לשבעה באוקטובר. לפנינו שבוע שלם של טקסים, של ייסורים עצומים, כאב וצער, של זיכרון, אך גם של הפקת לקחים עבור כולנו. אנו חייבים להילחם בטרור יחד".

הנשיא הזכיר את נאומו בפני המושב המשותף של הקונגרס ביולי 2023: "שלושה חודשים לפני אותו יום נורא אמרתי לקונגרס, ולשני צדי המתרס הפוליטי, שהטרור הוא זה שמערער את עתיד השלום באזור. זו האמת. אנו רוצים שלום, אנו רוצים שלום עם שכנינו. לא ביקשנו את המלחמה הזאת - היא נכפתה עלינו בידי טרוריסטים אכזרים וברבריים שאנסו, טבחו, חטפו ורצחו את אזרחינו".

"מתוקף זכותנו הטבעית להגנה עצמית יצאנו להילחם, ושינינו את מסלולו של המזרח התיכון באמצעות לוחמינו הגיבורים", הוסיף הנשיא. "מנגד, אנו עדים להשתלחות בישראל מכל עבר ולהאשמתה בכל הכשלים. אך האמת היא שבפעולותיה, ישראל מגינה על המערב ועל העולם החופשי כולו".