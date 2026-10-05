שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף היום (שני) נתונים חדשים על היקף החיסולים של המחבלים שפלשו לישראל ב-7 באוקטובר. על פי דבריו, מתוך 6,000 מחבלים שחצו את הגבול וביצעו את מעשי הזוועה, חוסלו עד כה 4,000 ונותרו עוד 2,000.

"6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל ב-7 באוקטובר וביצעו את מעשי הזוועה. מתוכם חוסלו עד כה 4,000 ונשארו עוד 2,000", מסר שר הביטחון. הוא הבהיר כי ההוראה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושלו לצה"ל ולכלל גורמי הביטחון היא חדה וברורה.

"מעבר ליעד העליון של פירוק החמאס ופירוז עזה - לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים", הדגיש כ"ץ. "זה ציווי הנרצחים והנופלים וזאת חובתנו כעם וכמדינה - ואנחנו נעמוד בה".

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בשבוע שעבר חוסל המחבל מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת תשעה חטופים ישראלים בשבי.

בחודש אוגוסט חוסל המחבל מחמד משתהא, מפקד פלוגה בכיר בגדוד שאטי, שהחזיק שבעה חטופים ופשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בסוף השבוע שעבר חוסל מחמוד עווד, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בהחזקת שבעה חטופים במנהרה תת-קרקעית.

בנוסף, בשבת האחרונה פיצץ צה"ל את דירתו של מחמד אל-עאמודי, הנחשב למחליפו של יחיא סינוואר בהנהגת חמאס ברצועת עזה. על פי דיווחים מהשטח יש הרוגים במקום, אך טרם התקבל אישור רשמי לגבי גורלו של אל-עאמודי עצמו.

בחודש ספטמבר בלבד חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי גדודים בכירים. בחודש יוני חוסלו שני מפקדים בכירים - אחמד יחיא אבראהים בטש, מפקד חוליית נוח'בה, וחמודה אבו דקה, מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס.

במקביל, שר הביטחון קיבל את המלצת צה"ל והנחה להטיל סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ולסגור את מעברי רצועת עזה ביום שני וביום רביעי השבוע. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי ה-7 באוקטובר.