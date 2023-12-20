העולם הערבי, ובראשו כלת האירוע - קטאר, מגנים את חיסול בכירי חמאס בדוחה | בין המגנים: הרשות הפלסטינית, ירדן, סעודיה, איחוד האמירויות, עיראק, כווית, עומאן, החות'ים, איראן, טורקיה, אלג'יריה ועומאן | המפרציות, הנחשבות לאויבותיה של קטאר, התייצבו לצידה באופן מפתיע ושלחו הודעות תמיכה (העולם הערבי)
ישראל יצאה היום (שלישי) לפעולה חסרת תקדים והיסטורית ותקפה את צמרת חמאס על אדמת קטאר | בישראל אישרו כי חיל האוויר תקף בעיר הבירה של קטאר | לפי דיווחים ערביים, ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'אברין, מצמרת הנהגת ארגון הטרור - חוסלו בתקיפה | בתיעודים נראים התושבים נמלטים בבהלה מהאזור עם הטלת החימושים בידי חיל האוויר ברובע קטארה | צפו (חדשות)