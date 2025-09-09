ה"מנחוס הלאומי" | התמונה האחרונה ( צילום: רשתות ערביות )

אחרי החיסול הדרמטי והחריג של צמרת חמאס על אדמת קטאר, ברשתות החברתיות של מתנגדי המשטר האיראני, לועגים היום (שלישי) לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י בטענה כי הוא ה“מנחוס הלאומי” האיראני, וזאת לאחר שרשרת אירועים דרמטיים שקרו במקומות בהם ביקר - מיד לאחר ביקורו.

רק ביום חמישי האחרון, דיווחו בחמאס כי צוות של בכירי חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה נפגשו עם שר החוץ האיראני עבאס ערקאצ'י ומלוויו בדוחא. מלבד אל-חיה, מצד חמאס נכחו בפגישה מוסא אבו מרזוק, סוהיל אל-הינדי וטאהר א-נונו. בחמאס עדכנו כי בפגישה "נסקרו ההתפתחויות המדיניות והאירועים האחרונים של התוקפנות המתמשכת בעזה". בפגישה נסקרו גם "הסכנות המאיימות על הסוגייה הפלשתינית, כולל הניסיונות לחסל אותה, לספח את הגדה המערבית ולחלק את מסגד אל-אקצא", לשון ההודעה.

התמונה האחרונה עם נשיא סוריה המודח ( צילום: תקשורת סורית )

הסימן הראשון להיות 'מנחוס' מקצועי, הייתה נפילת משטר אסד בדצמבר 2024, כחודשיים בלבד לאחר שמר עראקצ'י הנכבד ביקר במדינה. קשור לביקור? אין לדעת.

באוקטובר 2024 נפגש עראקצ'י עם נשיא טורקיה ארדואן יחד עם מספר שרי חוץ. כעבור מספר ימים התחיל גל מחאות אדיר ברחבי טורקיה. קשור לביקור? אין לדעת.

באופן מעניין, הכתבים דיווחו כי בפגישה המורחבת עם שאר שרי החוץ - שר החוץ עראקצ'י ישב במושב הכי רחוק מהנשיא ארדואן, ובכל זאת 'נדבק' במזל הרע..

פגישת עראקצ'י עם ארדואן ( צילום: תקשורת איראנית )

לאחר מכן, ב-24 במאי נפגש עבאס עראקצ'י עם האפיפיור ברומא, ופחות מחודש לאחר מכן - מת האפיפיור. קשור לביקור? אין לדעת.

וכאמור, ביום חמישי האחרון נפגש עראקצ'י עם צמרת החמאס בדוחא - וכעת הסוף ידוע.