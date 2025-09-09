קטאר ידעה על התקיפה? הדיווחים והביקורת בעולם הערבי

התדהמה בעולם הערבי מהתעוזה של ישראל לפעול בחופשיות ולתקוף לאור יום את צמרת חמאס בבירת קטאר, התחלפה בביקורת קשה על הקלות בה התאפשר לישראל לפעול בשמי קטאר - בניגוד לעת התקיפה האיראנית כנגד הבסיס האמריקני בקטאר, או אז הופעלו אזעקות במדינה ושוגרו טילי פטריוט.

במקביל, הערב (שלישי) דווח כי ישראל עדכנה את ארה"ב על התקיפה בדוחא לפני שהתרחשה, והאמריקנים עדכנו את קטאר. כך לפי מקור המעורה בפרטים, ששוחח עם ה"וול סטריט ג'ורנל". כאשר לפי הדיווח הזה קטאר סייעה למעשה לישראל בחיסול - ולא הזהירה את בכירי החמאס.

עם זאת, בשעה האחרונה ולנוכח הביקורת, בקטאר מכחישים שידעו מראש. דובר משרד החוץ הקטארי אמר: "הטענות שלפיהן קטאר עודכנה מראש על התקיפה הן שקריות. השיחה שהתקבלה מבכיר אמריקני הגיעה בזמן שנשמעו פיצוצים מהתקיפה הישראלית בדוחה".

בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, הנחשבת לשופר המשטר, מתחו ביקורת על קטאר: "במהלך מתקפת איראן על בסיס אל-עודיד בקטאר, שבוצעה בתגובה לתוקפנות הצבאית של ארצות הברית נגד מתקני הגרעין של איראן, מערכות ההגנה פטריוט שבסיסן בקטאר ירו עשרות טילים, עד כדי כך שמשקיפים אמרו שמדובר במבצע מערכת פטריוט הגדול ביותר בתולדותיה.

אולם, היום, במהלך מתקפת הטרור הציונית על דוחא, בירת קטאר, במטרה להתנקש בבכירי חמאס, לא הועברו דיווחים על ירי של מערכות טילי פטריוט!".