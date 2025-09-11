"עדכנו מראש על התוצאות", יומיים חלפו מאז שישראל החליטה לצאת לתקיפת בכירי חמאס בלב קטאר, על פי הפרסום הערב (חמישי) בחדשות 12, במערכת הביטחון מתגברת ההערכה כי המבצע נכשל.

לטענת גורם הישראלי, יכול להיות שהצלחנו לחסל מספר מצומצם של בכירים, איך היעד המרכזי לא הושג: "אנחנו ממשיכים להמתין לגיבוש תמונת המודיעין הסופית ומקווים שאולי חלק מהבכירים חוסלו", טען הגורם, והוסיף כי "ככל שחלופות השעות - מסתמן שרוב מטרות המבצע לא הושגו".

עוד דווח כי הערכה המעודכנת בישראל נכון להיום היא כי בכירי חמאס, אכן שהו באותו מבנה שהופצץ בידי חיל האוויר, אך או שהחימוש לא הותאם למטרה שנקבעה, או שברגע הפיצוץ הבכירים הצליחו להימלט לחדר אחר.

במקביל דווח בחדשות 13, כי לדברי בכיר ישראלי רוב הגורמים בחדר טענו כי זה העיתוי "הכי פחות נוח שאפשר לחשוב עליו, הבכיר הוסיף וטען כי הם טענו בפני נתניהו כי בשל המתווה לעסקה של טראמפ שעל הפרק: "כדאי לתת צ'אנס למגעים".

הבכיר סיים וטען כי ״ראש הממשלה בחר שלא לקבל את עמדת 90% מגורמי המקצוע שהבהירו את ההשלכות - בהם הרמטכ"ל, ראש המל"ל וראש המוסד".

בכאן חדשות דווח הערב כי באחת מישיבת הקבינט האחרונות לפני התקיפה בקטאר, חיסול בכירי חמאס בחו"ל עלה על הפרק, וראש המוסד דדי ברנע הבהיר כי לדעתו :"כשיש משא ומתן, אתה לא מחסל את מי שאתה מתנהל מולו".

בתוך כך, מחר ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס דיון ביטחוני יחד עם הקבינט, אשר יעסוק בנוגע להמשך הלחימה בעזה.