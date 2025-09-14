טאהר א-נונו, בכיר חמאס שעל פי הדיווחים בשבוע שעבר היה אחד היעדים במבנה שהותקף בבירת קטאר דוחא, הופיע הערב (ראשון) לראשונה בפומבי, מה שמעיד על כך שאם אכן היה שם - שרד את התקיפה. א-נונו שימש כיועצו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה שחוסל בטהראן על-ידי ישראל ביולי שנה שעברה.

בראיון לערוץ הקטארי אל ג'זירה אמר א-נונו בין השאר כי "אנחנו לא נדאג יותר מנתניהו לחטופים הישראלים". א-נונו הוסיף, על רקע הקיפאון במגעים מאז התקיפה, כי "גישת המו"מ הישנה" לא יכולה להיות תקפה יותר "בשלב הבא".

לדבריו, "בצל מה שנתניהו עושה, כולל הרס הבניינים ברצועה והניסיון לעקור את התושבים - אנחנו לא נדאג יותר מנתניהו לחטופים הישראלים. ההתנהגות שלו מבטאת חוסר אכפתיות מחיי החטופים. הם שום דבר עבורו, נתניהו הפנה את הגב לסוגיית החטופים".

הוא התייחס לכך שהתקיפה אירעה ממש כשבכירי חמאס התכנסו לדון בהצעת הנשיא דונלד טראמפ לעסקת חטופים, ואמר: "משלחת בוחנת הצעה שהוצגה לה במדינה מתווכת, ובכל זאת היא מותקפת בדרך זו. משמעות הדבר היא שנתניהו אינו מחויב לנושא החטופים ואינו רציני ביחס להצעות שהוצגו לנו לאורך התקופה שחלפה".

מוקדם יותר היום דווח כי בצל טענות חמאס כי מנהיגו חליל אל-חיה שרד, מקורות במפרץ מספרים כי בכירי הארגון מוחזקים כיום במתחם מאובטח הנתון לפיקוח הדוק של הרשויות הקטאריות.

על פי הדיווחים, נאסר עליהם להשתמש בטלפונים או במכשירי קשר, וכל תקשורת עם גורמים חיצוניים הוגבלה לחלוטין. הצעד הזה, שמגיע לצד שתיקה רשמית של קטאר, נועד למנוע הדלפות ולשלוט באופן מוחלט במידע היוצא מהמדינה.