כיכר השבת
חזר מן המתים

לאחר שנטען שחוסל: בכיר חמאס הופיע בריאיון בשידור חי - ושיגר איום על החטופים

לאחר שדווח כי היה אחד היעדים במבנה שהותקף בבירת קטאר בשבוע שעבר, טאהר א-נונו, בכיר החמאס, הופיע הערב לראשונה בפומבי, מה שמעיד על כך שאם אכן היה שם - שרד את התקיפה | א-נונו שיגר איום על חיי החטופים ואמר כי "אנחנו לא נדאג יותר מנתניהו לחטופים הישראלים" (מדיני)

5תגובות
בכיר חמאס (צילום מסך מתוך אל ג'זירה)

טאהר א-נונו, בכיר שעל פי הדיווחים בשבוע שעבר היה אחד היעדים במבנה שהותקף בבירת קטאר דוחא, הופיע הערב (ראשון) לראשונה בפומבי, מה שמעיד על כך שאם אכן היה שם - שרד את התקיפה. א-נונו שימש כיועצו של  ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה שחוסל בטהראן על-ידי ישראל ביולי שנה שעברה.

בראיון לערוץ הקטארי אל ג'זירה אמר א-נונו בין השאר כי "אנחנו לא נדאג יותר מנתניהו לחטופים הישראלים". א-נונו הוסיף, על רקע הקיפאון במגעים מאז התקיפה, כי "גישת המו"מ הישנה" לא יכולה להיות תקפה יותר "בשלב הבא".

לדבריו, "בצל מה שנתניהו עושה, כולל הרס הבניינים ברצועה והניסיון לעקור את התושבים - אנחנו לא נדאג יותר מנתניהו לחטופים הישראלים. ההתנהגות שלו מבטאת חוסר אכפתיות מחיי החטופים. הם שום דבר עבורו, נתניהו הפנה את הגב לסוגיית החטופים".

הוא התייחס לכך שהתקיפה אירעה ממש כשבכירי חמאס התכנסו לדון בהצעת הנשיא דונלד טראמפ לעסקת חטופים, ואמר: "משלחת בוחנת הצעה שהוצגה לה במדינה מתווכת, ובכל זאת היא מותקפת בדרך זו. משמעות הדבר היא שנתניהו אינו מחויב לנושא החטופים ואינו רציני ביחס להצעות שהוצגו לנו לאורך התקופה שחלפה".

מוקדם יותר היום דווח כי בצל טענות חמאס כי מנהיגו חליל אל-חיה שרד, מקורות במפרץ מספרים כי בכירי הארגון מוחזקים כיום במתחם מאובטח הנתון לפיקוח הדוק של הרשויות הקטאריות.

על פי הדיווחים, נאסר עליהם להשתמש בטלפונים או במכשירי קשר, וכל תקשורת עם גורמים חיצוניים הוגבלה לחלוטין. הצעד הזה, שמגיע לצד שתיקה רשמית של קטאר, נועד למנוע הדלפות ולשלוט באופן מוחלט במידע היוצא מהמדינה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (34%)

לא (66%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
היום שלכם קרוב מתמיד ינבלות נהרוג את כולכם
שינדלר
4
במוקדם או במאוחר הם יחוסלו, אין מפלט לרוצחים
יעקב כהן
3
גם הוא יודע שזה לקראת הסוף.
פנים רעות ומבוהלות
2
מדוע לא מתחילים לחסל את הנוחבות לשנות עכשיו את שיטות השיפוט בישראלמעונש מוות רטרו לכל המחבלים עם דם על הידיים
תושב מרכז
1
אל תדאג פעם הבא לא יהיה פאשלות
רחל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר