זמן קצר לאחר התקיפה החריגה וההיסטורית על אדמת קטאר כנגד צמרת חמאס, כלת האירוע - קטאר, משתוללת מזעם לנוכח ההשפלה הבינלאומית אותה חוותה היום (שלישי) מול כל העולם, אותה כינתה "נוהג ישראלי בריוני", וכי מדובר ב"פגיעה בביטחונה וריבונותה של קטר".

משרד החוץ הקטרי הודיע כי "הגורמים הביטחוניים והגורמים המקצועיים החלו לפעול מיד עם האירוע, ולנקוט בצעדים הנדרשים להכיל את השלכותיו, ולהבטיח את שלום התושבים והאזורים הסמוכים".

קטאר מגנה את התקיפה ומדגישה שלא לא תקל ראש ב"נוהג הישראלי הבריוני הזה" ו"הפגיעה המתמשכת בביטחון האזור" וכל מעשה שיפגע בביטחונה וריבונותה של קטר, והחקירות מתנהלות ברמה הגבוהה ביותר, ותהיה הודעה על הפרטים לאחר מכן.

ההודעה הנזעמת של קטאר, מכוונת לשתי גזרות שונות: ישראל, ולהבדיל - חמאס:

המסר לישראל הוא כי ההנהגה הקטארית זועמת לנוכח ההשפלה הבינלאומית אותה חוותה היום מול כל העולם, כאשר ישראל מפציצה בשטחה - משל הייתה טריטוריה חסרת ריבונות כעזה וסוריה.

המסר לחמאס בא להדגיש למנהיגי ארגון הטרור כי קטאר לא הייתה מעורבת בחיסול הצמרת, וכי ידה לא הייתה מעורבת ב"מעל", על אף שנציגי המוסד מבקרים הרבה בדוחה - אך קטאר יכולה להיתפס כ"בוגדת" כמי שאפשרה את המהלך.

באופן מעניין, אויבותיה ההיסטוריות של קטאר - סעודיה, איחוד האמירויות ועוד, שבעבר עשו חרם על קטאר, - גינו באופן חריף את התקיפה ואמרו כי הם מתייצבים לצד קטאר.

משרד החוץ הסעודי מסר: "מגנים בחריפות את התוקפנות הישראלית האכזרית ואת ההפרה הבוטה של ​​ריבונותה של קטאר. מדגישים את הסולידריות המלאה והתמיכה בקטאר. מעמידים את כל היכולות כדי לתמוך בה בכל האמצעים. מזהירים מפני ההשלכות הקשות של התמדת הכיבוש הישראלי בהפרותיו הפליליות וההפרה הבוטה של ​​עקרונות המשפט הבינלאומי וכל הנורמות הבינלאומיות".

גם מצרים גינתה בחריפות את התקיפה הישראלית בדוחא, וטענה בהודעתה כי "מדובר בתקדים מסוכן. ההסלמה פוגעת במאמצים העולמיים להפחתת המתיחות באזור".

משרד החוץ בירדן מסר: "אנו עומדים לצד אחינו בקטאר ומביעים את סולידריות מוחלטת איתם בכל צעד שינקטו נגד תוקפנות זו ולמען ביטחונם, יציבותם וריבונותם".

משרד החוץ הטורקי מסר: "ישראל מחפשת מלחמה, לא שלום, ומשתמשת בטרור כמדיניות מדינה. אנו עומדים לצד קטאר ומגנים את המתקפה הזו".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי מסר: "פעולה זו של המשטר הישראלי היא המשך לפשעים שביצע על ידי הפרת כל הנורמות והכללים הבינלאומיים, פעולה זו מסוכנת ביותר ופושעת; הפרה בוטה של כל החוקים והתקנות הבינלאומיים, פגיעה בריבונות הלאומית של קטאר ובשלמותה הטריטוריאלית, והתקפה על מנהלי משא ומתן פלסטינים".

כצפוי, החות'ים גם הצטרפו למקהלה, וראש הלשכה המדינית של המורדים החות'ים בתימן, מהדי אל-משאט, מגנה את "התוקפנות" הישראלית על "מטה צוות המו"מ הפלסטיני" בבירה הקטרית דוחה, ומוסר כי מה שאירע בדוחא מוכיח כי "אין שלום ואין יציבות באזור, בהימצאות ישות האויב הציוני".