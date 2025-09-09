"יואו מוחמד" | צפו מגדלים, שגרה ו..בום: כך תיעדו הקטארים את התקיפה הישראלית בשטחם | תיעוד ישראל יצאה היום (שלישי) לפעולה חסרת תקדים והיסטורית ותקפה את צמרת חמאס על אדמת קטאר | בישראל אישרו כי חיל האוויר תקף בעיר הבירה של קטאר | לפי דיווחים ערביים, ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'אברין, מצמרת הנהגת ארגון הטרור - חוסלו בתקיפה | בתיעודים נראים התושבים נמלטים בבהלה מהאזור עם הטלת החימושים בידי חיל האוויר ברובע קטארה | צפו (חדשות)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 18:04