לראשונה אי פעם בהיסטוריה, ובמרחק 1,800 קילומטרים, ישראל ביצעה תקיפה חסרת תקדים על אדמת קטאר, במטרה לחסל את צמרת ארגון הטרור חמאס השוהים בקביעות בדוחה.
לפי דיווחים ערביים, במסגרת התקיפה חוסלו בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'בארין, שנחשב לאיש הכספים של ארגון הטרור הרצחני.
בתיעודים הרבים שהופצו ברשתות החברתיות הערביות מהתקיפה הישראלית ניתן לשמוע את הפיצוצים העזים עם הטלת החימושים בידי חיל האוויר על המקום שבו, ככל הנראה, שהו בכירי חמאס. לאחר מכן נראה עשן מיתמר, ואנשים נמלטים מהאזור.
בצה"ל ובשב"כ אישרו כי מדובר בתקיפה ישראלית: "חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח 7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף".
0 תגובות