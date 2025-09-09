כיכר השבת
"יואו מוחמד" | צפו

מגדלים, שגרה ו..בום: כך תיעדו הקטארים את התקיפה הישראלית בשטחם | תיעוד 

ישראל יצאה היום (שלישי) לפעולה חסרת תקדים והיסטורית ותקפה את צמרת חמאס על אדמת קטאר | בישראל אישרו כי חיל האוויר תקף בעיר הבירה של קטאר | לפי דיווחים ערביים, ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'אברין, מצמרת הנהגת ארגון הטרור - חוסלו בתקיפה | בתיעודים נראים התושבים נמלטים בבהלה מהאזור עם הטלת החימושים בידי חיל האוויר ברובע קטארה | צפו (חדשות)

רגעי התקיפה הראשונים (צילום: רשתות ערביות)

לראשונה אי פעם בהיסטוריה, ובמרחק 1,800 קילומטרים, ישראל ביצעה תקיפה חסרת תקדים על אדמת קטאר, במטרה לחסל את צמרת השוהים בקביעות בדוחה.

לפי דיווחים ערביים, במסגרת התקיפה חוסלו בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'בארין, שנחשב לאיש הכספים של ארגון הטרור הרצחני.

בתיעודים הרבים שהופצו ברשתות החברתיות הערביות מהתקיפה הישראלית ניתן לשמוע את הפיצוצים העזים עם הטלת החימושים בידי חיל האוויר על המקום שבו, ככל הנראה, שהו בכירי חמאס. לאחר מכן נראה עשן מיתמר, ואנשים נמלטים מהאזור.

בצה"ל ובשב"כ אישרו כי מדובר בתקיפה ישראלית: "חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח 7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף".

רגעי התקיפה הראשונים (צילום: רשתות ערביות)
רגעי התקיפה הראשונים (צילום: רשתות ערביות)
רגעי התקיפה הראשונים (צילום: רשתות ערביות)
רגעי התקיפה הראשונים (צילום: רשתות ערביות)
המבנה שהותקף בקטאר (צילום: רשתות ערביות)
המבנה שהותקף בקטאר (צילום: רשתות ערביות)
רגעי התקיפה הראשונים (צילום: רשתות ערביות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

