מעמד זיכרון קרבי בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התקיים הבוקר (שני) בבסיס זיקים לציון שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר. המעמד התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי, משפחות הנופלים בקרב בבסיס זיקים והפצועים מהקרב.

"התכנסנו היום בבסיס זיקים - אחד ממוקדי הלחימה שבהם עמדו מפקדינו וחיילינו בקו הראשון מול מתקפת האויב", מסר הרמטכ"ל במהלך המעמד. "אנו זוכרים את המפקדים והחיילים שנלחמו כאן בנחישות כדי להגן על הטירונים שתחת פיקודם; את הקרבות העיקשים ביישובים ובצירים; ואת כל הנופלים והנרצחים שחייהם נקטעו באותו בוקר קשה, ואת החטופים שנלקחו בשבי".

לאחר המעמד התקיים סיור בבסיס, שבמהלכו הוצג לפורום סיפור הקרב בבסיס זיקים מפי ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי, שפיקד על חטיבת החילוץ ב-7 באוקטובר.

צוות התחקור קבע כי בא"ח זיקים לא נכבש במתקפת הפתע, בזכות לחימתם העיקשת וגבורתם של סגל המפקדים ולוחמי פלוגת תבור מול המחבלים הרבים. זיהוי האירוע במהירות, התעשתות הכוחות והיערכותם המוקדמת יצרו את התנאים הנדרשים להגנה על הבא"ח.

החלטת מפקד הפלוגה לעבות את עמדות ההגנה במפקדים, לצד תפיסת הפיקוד וניהול הקרב על-ידי סגניתו לאחר נפילתו, אפשרו לכוחות לבלום את חדירת המחבלים ולשבש את תוכניתם לכבוש את המחנה ולבצע מסע הרג וחטיפה.