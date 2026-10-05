מעמד זיכרון קרבי בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התקיים הבוקר (שני) בבסיס זיקים לציון שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר. המעמד התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי, משפחות הנופלים בקרב בבסיס זיקים והפצועים מהקרב.
"התכנסנו היום בבסיס זיקים - אחד ממוקדי הלחימה שבהם עמדו מפקדינו וחיילינו בקו הראשון מול מתקפת האויב", מסר הרמטכ"ל במהלך המעמד. "אנו זוכרים את המפקדים והחיילים שנלחמו כאן בנחישות כדי להגן על הטירונים שתחת פיקודם; את הקרבות העיקשים ביישובים ובצירים; ואת כל הנופלים והנרצחים שחייהם נקטעו באותו בוקר קשה, ואת החטופים שנלקחו בשבי".
לאחר המעמד התקיים סיור בבסיס, שבמהלכו הוצג לפורום סיפור הקרב בבסיס זיקים מפי ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי, שפיקד על חטיבת החילוץ ב-7 באוקטובר.
צוות התחקור קבע כי בא"ח זיקים לא נכבש במתקפת הפתע, בזכות לחימתם העיקשת וגבורתם של סגל המפקדים ולוחמי פלוגת תבור מול המחבלים הרבים. זיהוי האירוע במהירות, התעשתות הכוחות והיערכותם המוקדמת יצרו את התנאים הנדרשים להגנה על הבא"ח.
החלטת מפקד הפלוגה לעבות את עמדות ההגנה במפקדים, לצד תפיסת הפיקוד וניהול הקרב על-ידי סגניתו לאחר נפילתו, אפשרו לכוחות לבלום את חדירת המחבלים ולשבש את תוכניתם לכבוש את המחנה ולבצע מסע הרג וחטיפה.
בקרבות ההגנה על בא"ח זיקים נפלו שבעה חיילים ומפקדים ונפצעו אזרחית אחת ותשעה חיילים נוספים. הנופלים בקרב: רס"ן אדיר מאיר עבודי הי"ד, סרן אור מוזס הי"ד, סגן אדר בן סימון הי"ד, סגן ינאי קמינקא הי"ד, סמ"ר עדן אלון לוי הי"ד, סמ"ר עומרי ניב פיירשטין הי"ד ורב"ט נריה אהרון נגארי הי"ד.
ממממצאי התחקיר עולה כי הלחימה בבא"ח זיקים נערכה בחמישה מוקדים, מהם שלושה בפאתי הבא"ח - עמדת שמירה אחת ושתי עמדות כניסה - ושניים בתוך הבא"ח. הכוחות חיסלו את שני המחבלים שחדרו לשטח הבא"ח, וכן לפחות תשעה מחבלים נוספים במהלך הלחימה בעמדות השונות.
בחמש היממות שלאחר ה-7 באוקטובר המשיכו לוחמי חטיבת החילוץ להילחם במחבלים שניסו לתקוף את המחנה. במהלך הקרבות בימים אלו חיסלו הלוחמים מחבלים בהיתקלויות מטווח קצר.
בפקודת היום שפרסם הרמטכ"ל זמיר הבוקר, הוא הודה בכישלון הצבא: "ב-7 באוקטובר, יום שמחת תורה, נפרצו גבולותינו במתקפה עקובה מדם. צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל". הרמטכ"ל הדגיש את החובה המוטלת על הפיקוד הצבאי לערוך חשבון נפש ולתחקר את המחדל.
"היום, במלאת שלוש שנים, אומה שלמה מרכינה את ראשה ומתאבלת", ציין הרמטכ"ל. "אנו זוכרים את האזרחים שנרצחו בבתיהם, את הצעירות והצעירים שיצאו לרקוד ולא שבו, את מי שנחטפו ונרצחו בשבי, את הלוחמים והלוחמות ואת החיילים שנפלו, את אנשי כוחות הביטחון, את כיתות הכוננות וההצלה, שיצאו אל התופת ונפלו בקרבות".
קרב בא"ח זיקים הוא סיפור של פיקוד, גבורה ורעות - של מפקדים ולוחמים שעמדו בחזית מול מתקפת הפתע, דבקו במשימה והובילו את הלחימה עד לבלימת האויב.