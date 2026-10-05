עו"ד עמית חדד עדכן את בית המשפט, כי הוא מייצג את נתניהו גם בפני ועדת גרוניס, וציין 20 מועדים שבהם תדון הוועדה בחודשים נובמבר ודצמבר ויתכן שדיונים נוספים במשפט רה"מ ידחו (משפט)

משה כהן