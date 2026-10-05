כשהילד מסרב ללכת לישיבה ומסתגר בחדר, האינסטינקט הראשון הוא לנסות לשנות אותו מיד – אבל זו בדיוק הטעות שמרסקת את המשפחה. הרב עמי ברם, מייסד מיזם "שורשים", חושף כיצד הדרכת הורים נכונה, בניית חזית מאוחדת וקבלת כלים מקצועיים יכולים לעצור את כדור השלג, לאחות את הקרעים ולהחזיר את האור לבית.

אסף מגידו