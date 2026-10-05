מבזקים נוספים
בליווי בנו 'המיוחד' | זו הסיבה שראש הישיבה נכנס להקפות בלי הר"מים • מרגש
ראש ישיבת תורת זאב נכנס למעמד הקפות שניות בליווי בנו המיוחד • ויתר על כניסה עם הרמי"ם כדי להעניק לו את מלוא תשומת הלב לבנו המיוחד | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
הבטתם לשמיים הערב? זו הסיבה המדעית לצבעים המדהימים שראיתם
עננים בגובה רב צבעו את הרקיע בגווני אדום וצהוב • מה באמת ההסבר לתופעה המרהיבה? | מחר צפויים טפטופים, והתחממה בהמשך (מעניין)מישאל לוי
רועה הצאן בחצר הקודש | ההתחפשות המשעשעת של הגבאי בנעילת החג
האדמו"ר ממכנובקא בעלזא ערך בצאת החג את השולחן הטהור לרגל נעילת החג | במהלך הטיש התחפש הגבאי הוותיק הרב ישראל מילר לרועה צאן, עם בגדים מיוחדים, שטריימיל ישן ומקל בידו, ושיעשע את ילדי החסידות עם פנינים יקרים תוך שהוא זורק לעברם סוכריות (חסידים)חיים רוזנבוים
דיווח דרמטי: ארה"ב הסירה את המגבלות שהיו על מטוסי חיל האוויר הישראלי - בשמי עיראק
הממשל האמריקני אישר פעולות צבאיות נגד מיליציות פרו-איראניות הפועלות בתחומי עיראק • בנוסף ישנה התחייבות להעביר מערכות הגנה נוספות למזרח התיכון | המהלך מגיע לאחר נסיגת הכוחות האמריקניים לפני מספר ימים, אחרי שנים רבות ששהו בעיראק | הדיווח המלא והדרמטי (חדשות צבא וביטחון)יוסי נכטיגל
שעות ארוכות של התרוממות; הקפות שניות בחצה"ק דארג
בסיום עבודת הקודש בחודש תשרי, ערך האדמו"ר מדארג את מעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק, במשך שעות ארוכות התעלו החסידים בזמירות שירות ותשבחות למלך ק-ל חי | צפו בתיעוד מהימים האחרונים של החג בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
ביום עבדו ביישוב, בלילה פרצו: ארבעה פועלים ערבים נעצרו ביישוב החרדי
ארבעה פועלים ערבים נעצרו בחשד לפריצה לבתים במיצד • החשודים עבדו ביישוב והכירו את מערך האבטחה | נגנבו למעלה מ-200 אלף שקלים (בארץ)קובי ישראל
כ"ץ: 4,000 ממחבלי 7 באוקטובר חוסלו, 2,000 נותרו
שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל ב-7 באוקטובר. מתוכם חוסלו עד כה 4,000 ונותרו עוד 2,000. כ"ץ הדגיש כי ההוראה של ראש הממשלה ושלו לצה"ל ולגורמי הביטחון היא "לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים". לדבריו, "זה ציווי הנרצחים והנופלים וזאת חובתנו כעם וכמדינה".קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 64 נפצע במצב בינוני בתאונה בכניסה לשדות ים
גבר בן 64 נפצע במצב בינוני לאחר שהחליק על אופנוע בכניסה לשדות ים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:35. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן