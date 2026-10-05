מבזקים נוספים
רוכב קורקינט נפגע מאופנוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב - 2 פצועים
גבר בן 35 נפצע במצב בינוני ונפגע נוסף במצב קל בתאונה בין קורקינט חשמלי לאופנוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:54. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את שני הנפגעים לבית החולים איכילוב. הנפגע הבינוני סובל מחבלת ראש.קובי רוזן
תאונה בין קורקינט לאופנוע בתל אביב - שני פצועים
שני אנשים נפצעו בתאונת דרכים ברחוב דיזינגוף בתל אביב בין קורקינט חשמלי לאופנוע. רוכב הקורקינט כבן 40 נפצע במצב בינוני עד קשה עם חבלות בראש ובגב, ונהגת האופנוע כבת 25 נפצעה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, ושני הפצועים פונו לבית חולים.קובי רוזן
סערה ביפן: חייל מארינס נעצר בחשד שחנק אישה למוות וגנב את רכושה
חייל מארינס אמריקני שהוצב ביפן חשוד כי חנק למוות אישה מקומית בת 39, ושדד את ארנקה ותיקה | "מעשה בלתי נסלח" (בעולם)אריה רוזן
מצמרר | מנכ"ל OpenAI נשבר והודה: "יקרו דברים רעים - צריך לקבל את זה"
סאם אלטמן מודה כי פיתוח הבינה המלאכותית יגרום לנזקים בלתי צפויים | מומחים מזהירים מסכנת הכחדה של 50% | מושל פלורידה תוקף: "לא נאפשר לאוליגרכים להחליט" | (חדשות)כיכר השבת
חרך את הרשת: סנצ'ס הודיע שהוא מתפטר - הספרדים השתגעו בבית הקפה
הבוקר, הודיע ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס על הקדמה דרמטית של הבחירות במדינה - התגובה של הספרדים ששתו קפה בבר פשוט מדהימה | צפו (בעולם)כיכר השבת
פקיסטן תפרוס כוחות צבאיים בסעודיה במסגרת ברית מכה
משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי סוכם עם סעודיה וטורקיה על העמדת כוחות ויכולות צבאיות במסגרת ברית ההגנה של מכה. לפי ההודעה, הכוחות והיכולות הצבאיות ייפרסו במהירות בשטח סעודיה. ההחלטה התקבלה במסגרת כינוס "ברית מכה" בריאד, כאשר פקיסטן מצטרפת למערכה נגד החות'ים.קובי אטינגר
500 דולר לכל עריק: הנגיד מ'חשמונאים' חילק מענקים לאסירי עולם התורה | צפו
96 תלמידי ישיבות ואברכים שישבו בכלא הצבאי בעוון לימוד התורה הקדושה, זכו היום למענק הוקרה מיוחד בסך 500 דולרים כל אחד. מאחורי המיזם: הנגיד הרבני ארי שוורץ | כל הפרטיםחנני ברייטקופף