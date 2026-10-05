הרי אני כפרתכם; ההבטחה המטלטלת של האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות

נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני | במקביל, החקירה ממשיכה להתפתח: הטייס חשף מה המניע שהוביל אותו לבצע את ניסיון הפיגוע - ובאיזה מקום נוסף הוא שקל להתרסק (בעולם)

משה בשן