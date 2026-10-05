מבזקים נוספים
פקיסטן תפרוס כוחות צבאיים בסעודיה במסגרת ברית מכה
משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי סוכם עם סעודיה וטורקיה על העמדת כוחות ויכולות צבאיות במסגרת ברית ההגנה של מכה. לפי ההודעה, הכוחות והיכולות הצבאיות ייפרסו במהירות בשטח סעודיה. ההחלטה התקבלה במסגרת כינוס "ברית מכה" בריאד, כאשר פקיסטן מצטרפת למערכה נגד החות'ים.קובי אטינגר
500 דולר לכל עריק: הנגיד מ'חשמונאים' חילק מענקים לאסירי עולם התורה | צפו
96 תלמידי ישיבות ואברכים שישבו בכלא הצבאי בעוון לימוד התורה הקדושה, זכו היום למענק הוקרה מיוחד בסך 500 דולרים כל אחד. מאחורי המיזם: הנגיד הרבני ארי שוורץ | כל הפרטיםחנני ברייטקופף
חשד מזעזע: חמישה שוטרים היכו גבר באילת - והותירו אותו פצוע ומדמם
חמישה שוטרים נעצרו ונחקרו בחשד שהפעילו אלימות כלפי גבר, והותירו אותו בזירה (בארץ)משה בשן
מגמת ההתרסקות נמשכת: מכה נוספת לעופר וינטר בסקרים
סקר חדשות 12 מצטרף למגמת ההתרסקות של וינטר | בנוסף, הסקר מציב את איזנקוט בראש עם 23 מנדטים, בעוד בגזרת הגושים האופוזיציה מובילה עם 54 מנדטים לעומת 49 לקואליציה (בארץ)משה בשן
"עשיתי את זה כנקמה": הטייס חשף את המניע - נציגי שב"כ יצטרפו לחקירה
נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני | במקביל, החקירה ממשיכה להתפתח: הטייס חשף מה המניע שהוביל אותו לבצע את ניסיון הפיגוע - ובאיזה מקום נוסף הוא שקל להתרסק (בעולם)משה בשן
רוכב קורקינט בן 38 נפצע במצב בינוני בתאונה בנתניה
גבר בן 38 נפצע במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בעת רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב יוסף ויתקין בנתניה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 20:23. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
מרתיח: פלסטיני הזרים ביוב לנחלים וצילם את עצמו מתגאה | צפו
תושב דיר סאמת נעצר לאחר שהעלה תיעודים של שפיכת ביוב גולמי לנחלים ביהודה ושומרון והתגאה במעשיו ברשתות החברתיות • יחידת 'חץ יהודה' החרימה את משאית הביובית ופתחה בחקירה בגין עבירות זיהום חמורות • במקביל נעצרו חשודים נוספים בגין החזקת נשק ויידוי אבנים (בארץ)קובי רוזן
8 פצועים בתאונת דרכים בירושלים - אחד במצב בינוני
שמונה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בשדרות חיים בר לב בירושלים, בסמוך לגבעת התחמושת. התאונה אירעה בין שני כלי רכב, כאשר אחד מהם התהפך. ילד בן 11 נפצע במצב בינוני עם חבלות בגפיים, ושבעה נוספים נפצעו קל. שישה מהפצועים פונו לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן