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דרמה במודיעין: מאות הפגינו נגד מעצר תלמיד ישיבה עריק, המשטרה הצבאית נמלטה והבחור שוחרר
אירוע חריג הלילה במודיעין: המשטרה הצבאית הגיעה לביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים' בראשות הגר״ר ראובן אלבז, הנמצא 20 יום לפני חתונתו, בניסיון לעצור אותו בבשל היותו 'עריק' • בעקבות התרעה של מערכת 'צבע שחור' מאות מפגינים הוזעקו למקום ומנעו את המעצר | כוח משטרה הוזעק לזירה והשוטרים הצבאיים נמלטו מהמקום ללא מעצר תלמיד הישיבה ששוחרר | תיעוד (ארץ)קובי ישראל
תינוק בן חמישה חודשים פונה תוך כדי החייאה בטבריה
כונני הצלה וצוותי מד״א ביצעו בתינוק פעולות החייאה לאחר שאיבד את הכרתו, ככל הנראה בעקבות חנק במהלך אכילה. הוא פונה למרכז הרפואי צפון-פוריה. שמו לתפילה שמעון בן שירה בתושח"י.
רגע מרגש: ה"וויכוח" יוצא הדופן בין גדולי התורה שנקלט במצלמה | צפו
בהקפות שניות שנערכו בהיכלה של ישיבת פורת יוסף בראשות הגר"מ צדקה, הוא קם מכסאו בעת כניסתו של הראש"ל הגרש"מ עמאר והעניק לו את כסאו, אך הראש"ל סירב בכל תוקף | במשך דקות ארוכות התווכחו גדולי ישראל כאשר כל אחד מכבד את השני בכסא | לאחמ"כ כאשר פתח המנחה בתוארים "מנהיג דורנו", הסתובב הגר"מ אל המנחה והצביע על הרב עמאר: "הוא מנהיג דורנו" | צפוקובי ישראל
רוכב קורקינט נפגע מאופנוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב - 2 פצועים
גבר בן 35 נפצע במצב בינוני ונפגע נוסף במצב קל בתאונה בין קורקינט חשמלי לאופנוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:54. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את שני הנפגעים לבית החולים איכילוב. הנפגע הבינוני סובל מחבלת ראש.קובי רוזן
תאונה בין קורקינט לאופנוע בתל אביב - שני פצועים
שני אנשים נפצעו בתאונת דרכים ברחוב דיזינגוף בתל אביב בין קורקינט חשמלי לאופנוע. רוכב הקורקינט כבן 40 נפצע במצב בינוני עד קשה עם חבלות בראש ובגב, ונהגת האופנוע כבת 25 נפצעה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, ושני הפצועים פונו לבית חולים.קובי רוזן
סערה ביפן: חייל מארינס נעצר בחשד שחנק אישה למוות וגנב את רכושה
חייל מארינס אמריקני שהוצב ביפן חשוד כי חנק למוות אישה מקומית בת 39, ושדד את ארנקה ותיקה | "מעשה בלתי נסלח" (בעולם)אריה רוזן
מצמרר | מנכ"ל OpenAI נשבר והודה: "יקרו דברים רעים - צריך לקבל את זה"
סאם אלטמן מודה כי פיתוח הבינה המלאכותית יגרום לנזקים בלתי צפויים | מומחים מזהירים מסכנת הכחדה של 50% | מושל פלורידה תוקף: "לא נאפשר לאוליגרכים להחליט" | (חדשות)כיכר השבת