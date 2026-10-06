מבזקים נוספים
התיעוד שלא תפספסו | הרבי ממבקשי השם הלהיב את תושבי שיכון ו'
רבים מתושבי שיכון ו' בבני ברק נהרו בחול המועד סוכות אל עבר סוכתו של האדמו"ר ממבקשי השם, שם ערך שמחת בית השואבה ברוב התלהבות דקדושה כשסביב לשולחנו הסבו בניו הממשיכים • במהלך הטיש חילק הרבי קוגל ומיץ ענבים למשתתפים • שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
30 מטר של מים: המקום שבו גלי האוקיינוס הופכים למפלצות
מדי חורף מתרחש מול אחד מחופי האוקיינוס האטלנטי מחזה שקשה להאמין שהוא אמיתי: קירות מים עצומים מתרוממים לגובה של עשרות מטרים, ובתוכם גולשים מנסים לתפוס את הרגע הנכון לפני שהים כולו קורס סביבם (חדשות בעולם)דני שפיץ
דריכות שיא לקראת ה-7 באוקטובר: כ"ץ מזהיר את חמאס - המחיר יהיה מחוץ לכל פרופורציה
שר הביטחון הורה להגביר דריכות בעזה בעקבות מידע מודיעיני • אזהרה חריפה לחמאס ולאוכלוסיית עזה | "אם תהיה פגיעה בכוחותינו - תשלמו מחיר כבד" (צבא וביטחון)ב. ניסני
התרגשות בבאבוב; האדמו"ר יופיע לביקור הוד בארץ וישבות בעיר העתיקה
התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, עם פרסום הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מבאבוב יופיע לביקור הוד בארה"ק, לקראת שבת שירה הבעל"ט | כפי התוכנית המסתמנת, הרבי ישבות בעיר העתיקה בירושלים, סמוך ונראה למקום המקדש, עם גדולי נגידי החסידות | הביקור ההיסטורי מתקיים לאחר שהתעכב בשנים האחרונות בשל המצב הביטחוני בארץ (חסידים)חיים רוזנבוים
תיעוד | חשד לניסיון חיסול בעולם התחתון בירושלים: אב ובנו בן ה-13 נפצעו בפיצוץ
דרמה הבוקר בשכונת ארמון הנציב: מטען חבלה שהוצמד לכלי רכב התפוצץ ברחוב מאיר פיינשטיין | אב – עבריין המוכר למשטרה – נפצע קשה, ובנו בן ה-13 נפגע באורח בינוני-קשה • כוחות גדולים של משטרה והצלה זרמו לזירה (חדשות)קובי אטינגר
תיעוד | חשד לניסיון חיסול בעולם התחתון בירושלים: אב ובנו בן ה-13 נפצעו בפיצוץ
דרמה הבוקר בשכונת ארמון הנציב: מטען חבלה שהוצמד לכלי רכב התפוצץ ברחוב מאיר פיינשטיין | אב – עבריין המוכר למשטרה – נפצע קשה, ובנו בן ה-13 נפגע באורח בינוני-קשה • כוחות גדולים של משטרה והצלה זרמו לזירה (חדשות)קובי אטינגר
שר הביטחון הנחה את צה"ל להגביר דריכות לקראת 7 באוקטובר
שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להגביר דריכות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת 7 באוקטובר מחר. ההנחיה ניתנה לנוכח מידע מודיעיני על כוונות חמאס לנסות לבצע מתקפות ופיגועים מול כוחות צה"ל בעזה ביום זה. לפי לשכת שר הביטחון, ישראל תגיב על פגיעה בכוחותיה "מעבר לכל פרופורציות".כיכר השבת
ברחוב אבינועם ילין; תיעוד מלא הוד מימי החג בצל הרבי מקרעטשניף י-ם
תיעוד מלא הוד מחג הסוכות, הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה בחצר הקודש קרעטשניף בירושלים | החל מעריכת השולחנות הטהורים בסוכה הגדולה שהוקמה בחצר בית המדרש הגדול ברחוב אבינועם ילין, דרך עבודת הנענועים בנטילת לולב, ועד מעמד רווי הוד של הקפות שניות במוצאי שמחת תורה שערך האדמו"ר בלהב אש קודש עד שעות לפנות בוקר (חסידים)חיים רוזנבוים