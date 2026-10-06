בלי לכתוב שורת קוד בחיים: איך מתחילים ללמוד בינה מלאכותית?

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע בישיבת הממשלה כי צה"ל נערך לתרחיש של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור המשויכים אליה נגד מתיישבים וכוחות צה"ל ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, וצה"ל יפתח במתקפה כוללת לפי תוכנית שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו. לפי כ"ץ, המערכה תהיה קצרה ועוצמתית ותכלול כוחות יבשה ואוויר, סיכול והגליית בכירים, השמדת נשק והרס תשתיות טרור בערים ובמחנות הפליטים - בהתאם למודל עזה ולבנון. "לא תהיה אינתיפאדה שתימשך שנים כפי שהיה בעבר אלא מלחמה קצרה ועוצמתית עם הכרעה ברורה ושינוי המציאות".

כיכר השבת