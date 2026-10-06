כשאת שואלת את ChatGPT שאלה, משתמשת ב- Waze מתרגמת טקסט בלחיצת כפתור או מקבלת תשובות באפליקציות, מאחורי כל אלה עומדת בינה מלאכותית. אבל עולם העבודה של היום מחפש הרבה יותר מצרכניות טכנולוגיה; הוא מחפש אנשי ונשות מקצוע שיודעים להבין את הטכנולוגיה לעומק, לבנות אותה ולהטמיע אותה. לכן, הביקוש למומחיות שיודעות לחבר בין העולם לטכנולוגיה הולך וגדל כמעט בכל תחום, מהייטק ומערכת הביטחון ועד בנקים, קופות חולים, ותעשיות מסורתיות (לימודים, נשים)

חני שטיין