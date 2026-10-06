"ביום ההולדת שלי, בעומק של 50 מטר מתחת לאדמה שמעתי ברדיו את אמא שלי מאחלת לי מזל טוב." כך סיפר בר קופרשטיין, ששרד את שבי חמאס, בביקור מרגש במתקן השידור של בזק לצד אימו ונציגי משרד התקשורת (חדשות)

קובי ישראל