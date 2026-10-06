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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
רמטכ"ל, מפכ"ל והשב"כ קיימו הערכת מצב משותפת לקראת הבחירות
רמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל דני לוי וראש השב"כ דוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. במסגרת הדיון הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים ופורטו המאמצים לחיזוק ההגנה, ללחימה בטרור ולהתמודדות עם פשיעה לאומנית. ראשי הארגונים סיכמו צעדים להבטחת קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות.קובי רוזן
רמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ קיימו הערכת מצב לקראת הבחירות
רב-אלוף אייל זמיר, רב-ניצב דני לוי ודוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת ורב-זירתית, כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. במסגרת הדיון הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים ופורטו המאמצים לחיזוק ההגנה הרב-זירתית, ללחימה בארגוני הטרור ולהתמודדות עם תופעת הפשיעה הלאומנית. ראשי הארגונים סיכמו על שורת צעדים שימנפו את היתרון היחסי של כל ארגון במטרה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות.ב. ניסני
צעיר בן 23 נפצע בינוני בתאונת קורקינט חשמלי בכפר יונה
צעיר בן 23 נפצע במצב בינוני בתאונת קורקינט חשמלי ברחוב המייסדים בכפר יונה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 16:54. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים לניאדו עם חבלות בפנים ובגפיים.קובי רוזן
שני פצועים בתאונת דרכים באשקלון
שני בני אדם נפגעו בתאונה בין שני כלי רכב ברחוב מנחם בגין באשקלון, סמוך לצומת כביש 4. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני ואישה כבת 40 נפצעה באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ושניהם פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
יוזמות הבאת ישראלים מחו"ל לבחירות התחייבו שלא לסבסד טיסות
יוזמות להבאת ישראלים מחו"ל לבחירות התחייבו שלא לסבסד מחירי טיסות, שלא לארגן טיסות נוספות ולהימנע מסיוע לבוחרים ביום הבחירות עצמו (27.10). בתמורה להתחייבויות אלו נמחקה עתירת הליכוד בנושא.כיכר השבת
הברכה עבדה: כך זה נראה כשבולסונארו נפגש עם הרב לקראת הבחירות
אמש, הפך פלאביו בולסונארו להפתעת הבחירות בברזיל כאשר גבר על יריבו, הנשיא לולה דה-סילבה הידוע בדעותיו הקיצוניות נגד ישראל | כעת מתפרסם תיעוד קודם של בולסונארו ג'וניור כשהוא מקבל ברכה משליח חב"ד בארגנטינה | צפו בתיעוד (חדשות)כיכר השבת
פיצוץ חסר תקדים: המשטרה מאשימה את צה"ל בהפקרת כוח
תחקיר חריף של המשטרה מטיל אשמה מלאה על המשטרה הצבאית בעקבות אירועי מודיעין • קרב גרסאות מביך בין הגופים סביב שחרור העריק | הסערה מתעצמת על רקע מעצרים נוספים באילת (חדשות חרדים)קובי ישראל