היחידה ללוחמה בטרור במשטרת בריטניה עצרה היום (שלישי) בלונדון צעיר בן 22 בחשד להכנת מעשי טרור, במסגרת החקירה המתמשכת סביב מזימת הטרור בבסיס חיל האוויר פיירפורד. מדובר במעצר השביעי בפרשה שמשכה תשומת לב בינלאומית לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי איומים המקושרים לאיראן הובילו להוצאת מפציצי B-1 אמריקאיים מהבסיס.

החשוד נעצר ברובע וסטמינסטר שבמרכז לונדון, ושוטרים ערכו חיפוש מקיף בנכס באותו אזור. הוא נותר במעצר נכון לעכשיו, כך נמסר מהיחידה ללוחמה בטרור. ויקי אוונס, הרכזת הלאומית הבכירה ללוחמה בטרור, מסרה כי "זוהי עדיין חקירה פעילה והצוותים המומחים שלנו ממשיכים לבדוק כיווני חקירה רבים סביב הנסיבות סביב האירועים ליד בסיס פיירפורד". במקביל למעצר הנוכחי, שישה גברים נוספים בשנות העשרים לחייהם שנעצרו קודם לכן בהקשר לחקירה נותרים משוחררים בערבות משטרתית בזמן שההליכים נמשכים. בין החשודים שנעצרו קודם לכן נמצא גם אזרח בעל אזרחות כפולה בריטית-איראנית שנעצר בתחילת החודש. לעיני הנהג ההמום: המכונית התפוצצה בזמן התדלוק | צפו אריה רוזן | 15:02 הפרשה החלה בסוף ספטמבר, כאשר חקלאית מקומית דיווחה על פעילות חשודה ליד הבסיס - מספר גברים עם רכבים מסחריים. בעקבות הדיווח הוקפצו כוחות ביטחון גדולים לאזור, ובסופו של דבר נעצרו חמישה חשודים. מאוחר יותר התברר כי אחד החשודים עצמו התקשר למשטרה כשעה לפני דיווחה של החקלאית. בשלושת הטנדרים שנמצאו סמוך לבסיס לא אותרו מטעני חבלה, אך נמצאה כמות של דלק. ראש היחידה למלחמה בטרור, לורנס טיילור, מסר כי "הרכבים נבדקו לעומק, בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי".

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

טראמפ והפינוי המהיר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי איום ספציפי הקשור לאיראן הביא לפינוי המהיר של מטוסי ה-B-1 מבריטניה. הפנטגון אישר כי "כל המפציצים האמריקאים שהיו מוצבים בפיירפורד חזרו לתחנות הבית שלהם בארה"ב". הפינוי היה דחוף במיוחד, עד שחלק מצוותי האוויר המריאו עוד בטרם הושלמה היערכותם של מטוסי התדלוק האווירי.

ראש ממשלת בריטניה אנדי בורנהאם אישר לראשונה באופן רשמי כי ממשלתו מאמינה שלאיראן היה חלק בתקרית. "נאמר יותר בבוא העת אך אנו יכולים לאשר... שאנו מאמינים שלאיראן היה חלק בכך", הבהיר בורנהאם בראיון ל-BBC.

איראן מצידה דחתה בתוקף את ההאשמות. שגרירות איראן בלונדון מסרה כי היא "דוחה על הסף ומגנה בתוקף" כל "ספקולציות חסרות בסיס וזדוניות" המקשרות את איראן לאירוע.

טראמפ הביע פומבית פקפוק בהחלטה לשחרר את החשודים בערבות. "אני אגיד לך, הייתי אומר, 'אל תתנו לו ערבות'. אני מופתע שהם שחררו אותם. לא הייתי עושה זאת", אמר הנשיא בראיון שנשא בבית הלבן.