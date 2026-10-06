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זהירות

תכננתם לבלות בנחלים רגע לפני זמן חורף? משרד הבריאות בהנחיה חריגה | הרשימה המלאה

משרד הבריאות מפרסם הנחיה חריגה כלפי שורה ארוכה של נחלים פופולריים בצפון הארץ בעקבות דיגומים חריגים | אלו הנחלים אליהם אסור להיכנס עד להודעה חדשה (חדשות)

כה
כיכר השבת
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(צילום: ישראל שפירא)

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ, ולפיכך מודיעים למטיילים ולרשויות המקומיות, כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת.

רגע לפני שבין הזמנים מסתיים, לא מעט בני ישיבות בוחרים להתרענן בנחלים המוכרים והאהובים בצפון, כעת מתברר כי הכניסה אליהם עשויה להיות מסוכנת לבריאות.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון. בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו ב-4 וב-5 באוקטובר 2026 נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.

התוצאות שהתקבלו:

1. בניאס - גשר כפר סאלד: 830.

2. חצבאני - הגשר הרומי: 800; גן הצפון (תחנה הידרואלקטרית): 660; טיילת מפגש הנחלים (כניסה לירדן): 570.

3. ירדן - גשר יוסף: 1,100; גשר להבות הבשן: 2,000; גשר החמישה: 1,000; גשר הפקק (חורי): 1,400; מצד עתרת: 1,500; גשר הדודות: 1,100; גשר אריק: 1,200 .

4. בריכת המשושים: 2,100.

5. ג'ילבון: 1,900.

6. זאכי: 1,050.

7. יהודיה: 500.

8. צלמון - בריכת החרוב: 1,040.

9. כזיב - עין חרדלית: 760.

לנוכח תוצאות אלו, הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות:

1. בניאס - גשר כפר סאלד.

2. חצבאני - הגשר הרומי ועד טיילת מפגש הנחלים (כניסה לירדן).

3. ירדן - מגשר יוסף עד גשר אריק.

4. בריכת המשושים.

5. ג'ילבון.

6. זאכי.

7. יהודיה.

8. צלמון - בריכת החרוב.

9. כזיב - עין חרדלית.

המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים.

בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל.
משרד הבריאותבניאסבין הזמנים

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