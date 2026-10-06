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סיכום מבזקי היום

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)

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אריאל שרפר
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חדשות כיכר FM מהדורת 18:00
חדשות כיכר FM מהדורת 18:00 (צילום: כיכר השבת )

שלום רב השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

קריאת קודש:

הימים הנוראים וחגי תשרי חלפו, אך הפסק שנחתם לפניהם עדיין בתוקף: בית דין של יתומים בראשות הגאון הרב פוברסקי הגאון הרב בן שמעון והאדמו"ר ממודזיץ’, גזרו שנה טובה על כל מי שייטול חלק בנישואי 58 יתומים בחודש תשרי. כעת, כשעונת החתונות נפתחת והציבור עייף מהוצאות החגים, הקריאה דחופה מתמיד והעזרה נדרשת מכל מי שיכול לתרום ככל אשר ידבנו ליבו ביד רחבה. הפרטים המלאים באתר .

פיצוץ חסר תקדים:

תחקיר חריף של המשטרה מטיל אשמה על המשטרה הצבאית בעקבות כשלון מעצרו של צעיר חרדי המוגדר עריק מצה"ל אמש במודיעין. ביהדות התורה גינו בחריפות את ניסיון המעצר ואילו השוטרים האשימו את המפגינים החרדים שסייעו לעריק להימלט מהם בסיכון חיים של אנשי כוחות הביטחון בעת מילוי תפקידם. הסערה מתעצמת על רקע מעצרים נוספים של עריקים.

המרדף מחמיר:

תלמיד ישיבת חברון נעצר באילת והוסגר למשטרה הצבאית. בנוסף, אברך כולל ירושלמי נשוי שלושה חודשים נתפס במהלך חופשה משפחתית. למרות זאת המשטרה טענה היום כי לא ידוע על גל מעצרים רשמי של עריקים ביממה האחרונה.

אזהרה חמורה:

צה"ל הבהיר לראשי חמאס בעזה כי אם ימשיכו בפעילות טרור נסתרת ברצועה הדבר יחייב תגובה משמעותית לחיסול מערכי הטרור הנסתרים של הארגון. האזהרה החמורה פורסמה בעקבות ידיעות מודיעיניות מהעת האחרונה על המשך פעילות טרוריסטית של חמאס מתחת לאדמת הרצועה ובבתי חולים בשטחה. גם ביממה הקרובה מוטל סגר מלא על הרצועה בשל האירועים לציון טבח השבעה באוקטובר.

פליי דובאי:

חברת התעופה פליי דובאי שוקלת להאריך את השהיית טיסותיה לישראל גם מעבר ל-15 באוקטובר בעקבות ניסיון חטיפת המטוס שנכשל בשבוע שעבר. סוגיית חידוש הטיסות מדובאי לישראל הועלתה היום לדיון בוועדת המשנה של הכנסת לענייני מודיעין.

תיעוד נדיר:

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, צפה בשיגור ניסויי ראשון של טיל בליסטי מצוללת גרעינית. השיגור הושלם בהצלחה, ומקרון שיבח את המקצועיות של הכוחות הצרפתיים. גם בישראל ניתן לצפות בשיגור הטיל הבליסטי מהצוללת הצרפתית כמו מקרון- בכתבה שפורסמה באתר כיכר השבת

תחזית מזג האוויר:

מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יתכנו גשמים מקומיים קלים לפרקים ברוב האזורים, ומחר צפויה התחממות.

עד כאן להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00. להשתמע
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