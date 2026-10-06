מהתפילה ברחבת ה'כותל' ועד נעילת החג; ימי ההוד בחצה"ק ערלוי

עבריין נקלט בעין המצלמה בזמן שדרס שוטר באמצעות הקטנוע שלו והותיר אותו על הרצפה כשהוא פצוע | השוטרים הגיעו עד אליו - כך נראה רגע המעצר שלו (משטרה)

כיכר השבת