מבזקים נוספים
זְמַן שִׂמְחָתֵנוּ • מראות קודש מכל ימי החג בחצה"ק ויז'ניץ
מראות הוד בצל האדמו״ר מויז'ניץ בימי חג הסוכות שעעל״ט, שמחת בית השואבה ברוב עם ובהשתתפות אלפים ואישי ציבור, נענועים, לצד המעמדים הנשגבים של יום חיתום הדין – הושענא רבה | את ימי החג חותמים מראות השמחה וההתרוממות ממעמד נעילת החג שמחת תורה, בריקודים, שירה ודבקות, בחצר הקודש ויז׳ניץ (חסידים)חיים רוזנבוים
מהתפילה ברחבת ה'כותל' ועד נעילת החג; ימי ההוד בחצה"ק ערלוי
תיעוד ענק ומרהיב מחג הסוכות, הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה בחצה"ק ערלוי | באחד מימי המועד הגיע האדמו"ר בפמליה מצומצמת של מקורביו אל רחבת הכותל המערבי, שם ערך את עבודת הנענועים סמוך למקום המקדש (חסידים)חיים רוזנבוים
מול המצלמה: דרס שוטר עם הקטנוע ונמלט - השוטרים הגיעו עד אליו
עבריין נקלט בעין המצלמה בזמן שדרס שוטר באמצעות הקטנוע שלו והותיר אותו על הרצפה כשהוא פצוע | השוטרים הגיעו עד אליו - כך נראה רגע המעצר שלו (משטרה)כיכר השבת
תיעוד מטורף: שוטרים צרפתים סופגים אבנים וירי זיקוקים בכינון ישיר
תיעוד יוצא דופן מתפרסם בשעות אלו מרחובות צרפת, כאשר מאות אלפי מפגינים יוצאים לקרבות רחוב עם שוטרים | בתיעוד נראים שוטרים סופגים אבנים משתלבות וזיקוקי דינור בכינון ישיר, כאשר עשן כבד ממלא את רחובות העיר (בעולם)כיכר השבת
שלוש נשים נפצעו מפגיעת רכב תפעולי בירושלים
שלוש הולכות רגל בנות 30 נפגעו מרכב תפעולי סמוך לשער האריות בירושלים. אחת מהן נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים הדסה הר הצופים, ושתיים נוספות נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להן סיוע רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
איראן זימנה את שגריר צרפת לנזיפה על דיכוי מחאות תלמידים
איראן זימנה לשיחת נזיפה את שגריר צרפת בטהרן בעקבות מה שהגדירה כדיכוי אלים של מחאות תיכוניסטים בצרפת והפרות נרחבות של זכויות אדם. משרד החוץ האיראני קרא לצרפת לכבד זכויות יסוד, ובהן הזכות להתאספות שקטה ובלתי אלימה. היום השתתפו במחאות בצרפת כ-256 אלף מפגינים, מתוכם 56 אלף בפריז.קובי אטינגר
נתניהו ראש ממשלה - אבל אסור לו לפרסם סרטונים על איראן: ההחלטה התמוהה של סולברג
סרטונו של ראש הממשלה נתניהו כשהוא לבוש בחליפה אפורה ועומד לפני מטוס קרב לא עבר את המבחן של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג | בהחלטתו קבע כי מדובר ב"תעמולת בחירות אסורה", למרות שהסרטון המדובר עסק באיומים הניצבים בפני ישראל בתוקף תפקידו כראש ממשלה (חדשות)כיכר השבת