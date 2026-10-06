מבזקים נוספים
דרמה בארה"ב: כריסטה פייק ששרדה שתי הוצאות להורג - עירנית ומתקשרת
כריסטה פייק, הרוצחת מטנסי ששרדה בשבוע שעבר שתי נסיונות הוצאה להורג באמצעות רעל, מתקשרת ומדברת | עורכי דינה פנו למושל בבקשה להמיר את עושה למאסר עולם | קשה לקריאה (בעולם)כיכר השבת
גבר כבן 40 נפצע קשה בגבעת חן
גבר כבן 40 נפצע במצב קשה בגבעת חן. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 23:31. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים מאיר עם פציעות חודרות.קובי רוזן
אזהרה חריגה ומדאיגה בקבינט: המקום שבו מוקמים "גדודי טרור צבאיים"
ראש השב"כ דוד זיני התריע בישיבת הקבינט כי בפזורה הבדואית בנגב קיימות תשתית צבאיות וניסיונות להקים גדודים חמושים בעלי זיקה לארגוני טרור. ברקע הדברים עומדים גל הברחות הנשק האדיר דרך הגבולות ואובדן המשילות באזור (ביטחון)ב. ניסני
הפרצה בנתב"ג: כך הצליחו עשרות בחורי ישיבה "עריקים" לדלג על הביקורת
188 עריקים נעצרו בנתב"ג בתקופה האחרונה, 64 מהם עברו את ביקורת הגבולות בדרך החוצה ונתפסו רק בשובם | השיטה: היצמדות פיזית לנוסע אחר (חדשות חרדים)דוד הכהן
תיעוד ענק ועוצמתי מימי ההוד בחצר הקודש באבוב בבורו פארק
אחד המקומות הסואנים ביותר בבורו פארק בימי החג הוא ללא ספק הסוכה הגדולה בחצר הקודש באבוב, לשם נוהרים אלפים לחזות בנועם זיו עבודת הקודש של האדמו"ר בנענועים, בעריכת השולחנות הטהורים בימי המועד ובהושענא רבה, ובמוצאי חג שמיני עצרת ושמחת תורה | צפו בתיעוד ענק ומסכם (חסידים)חיים רוזנבוים
חודשים אחרי החיסול: הציוץ הערב בעמוד של עלי חמינאי בעברית
חשבון העברי של המנהיג העליון לשעבר פרסם ציוץ תעמולה חדש • נטען כי ישראל ספגה תבוסה בלתי הפיכה מאז 7 באוקטובר | מנגנוני התעמולה ממשיכים להפעיל ערוצי דיגיטל של בכירים מחוסלים (בעולם)יאיר טוקר
מפקד פיקוד הדרום מזהיר את חמאס: כל תקיפה תזכה לתגובה חדה ועוצמתית
אלוף יניב עשור, מפקד פיקוד הדרום, שלח אזהרה לחמאס בטקס לציון אירועי ה-7 באוקטובר במועצה האזורית אשכול. "אני מבקש לנצל במה מקודשת זו לשלוח אזהרה חד-משמעית לחמאס: כל ניסיון לתקוף את חיילי צה״ל או את תושבי הנגב - ייענה בתגובה חדה ועוצמתית שלנו״, אמר.כיכר השבת
טראמפ חושב שאיראן כן קשורה לטרור בטיסה; כך הגיב גורם בחקירה
גורם מקורב לחקירה: ההערכה שהטייס פעל כזאב בודד נותרת בעינה | גם סגן נשיא ארה"ב: אין הוכחות חד משמעיות לקשר האיראני | אתמול טראמפ התבטא אחרת, ובינתיים בישראל ממשיכים לחקור (חדשות)דניאל הרץ